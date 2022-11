Horóscopos y Luna llena: Estas son las predicciones del 7 al 13 de nov

En la semana del 7 al 13 de noviembre, estará marcada por la Luna llena y por ello, todas las energías se potencializan, por ello es muy importante saber qué nos deparan los astros, ¿será una buena semana o debemos tener cuidado con algo? Nuestra tarotista de cabecera, Maríaesther nos lo dice.

Aries

Esta semana se visualizan grandes proyectos para Aries, se muestra muy ambicioso y creativo con ideas maravillosas.

Pero quizá falta que estos maduren un poquito más para poder hacer una planificación muy acertada, además de más libertad económica para llevarlos a cabo.

Aries tiene todos los recursos creativos y personales para poder hacerlo, pero no hay que precipitarse, es mejor planificar, porque las prisas no nos sientan bien y las grandes ideas pueden terminar en fracasos.

También hay proyectos de viajes al extranjero y quizá este año que ya está terminando no sea posible, pero para el año que entra puede ser que te regales el viaje que tanto deseas y recuerda que los sueños siempre se hacen realidad.



Tauro

Puede ser una semana de bajas emocionales estar tristes sentirte desilusionado, pero no por factores externos, sino de momentos de reflexión.

Te traicionas al pensar que no cumpliste tus propósitos, ya sea de ejercicio o de salud, porque se ven excesos. Hazte un chequeo médico para saber si hay algo más, recuerda que cuidarte siempre será tu mejor inversión.

Tauro, tu talón de Aquiles es la comida así mírate esta semana y procura un equilibrio en la alimentación.

Géminis

Necesitas el consejo de alguien más sabio o un especialista, porque tendrás que tomar una decisión pero no tienes todos los elementos a la mano o te falta información, no dudes en preguntar antes de dar cualquier paso.



Puedes pedir un apoyo un consejo alguien que te haga coaching y te diga por aquí vas o por aquí no basta y quizás no es momento de tomar esas decisiones, no te presiones todo llega a su tiempo.

Cáncer

Esta semana invertirás en temas de conocimiento y de aprendizaje puede ser alguien que quiere estudiar una maestría, un diplomado o terminar alguna certificación; es una buena idea sobretodos si llevas mucho tiempo enfocándote en una sola materia esta semana.

También puede ser que inviertas en una actualización de temas que se quedaron en el pasado y es tiempo de aprender cosas nuevas.

Leo

Se acaba una racha negativa, estás cerrando ciclos dolorosos y es el momento de darle vuelta a la página y dejar atrás aquello que te duele tanto, Da el paso al siguiente nivel, es hora de ver por ti de ponerte como prioridad está bonito pensar en los demás, pero no dejarnos hasta el final.

Cuídate, sánate deja atrás aquello que te lástima que te duele y este es el momento de avanzar.

Virgo

A veces uno se cansa de tener el control, de ser el fuerte siempre y puede ser el momento de darle la estafeta a alguien más. A veces nos sentimos el director general del universo y vale la pena que te des la oportunidad de contar con los demás y hacerlo sentir valiosos, deja que los otros hagan su chamba.

Libra

Es el momento de estar en familia, así lo indican las cartas, disfrútala pero también respeta los espacios para que nadie se sienta agobiado, a veces pedimos que los otros sean de una forma distinta o que sean como nosotros somos y aquí vale la pena respetar los tiempos de los demás.

Escorpión

Andas muy muy atractivo o atractiva esta semana, salen las cartas de pareja y el sexo va a estar con todo; puede ser a que es tu mes de fiesta y de pachanga; recuerda que es tu momento de lucirte y atraer a todas las amistades que hace tiempo que no veías.

También es una semana de alianzas, acuerdos de sociedades, de reencontrarte con amigos del pasado de reencontrarte hasta con tus ex, porque sale aquí cartas de afectos y quizá es momento de poner en claro, que es lo que quieres y no darle alas a quien no quieres.

Sagitario

Es una semana de cobranzas, se empiezan a quitar los obstáculos empiezas a poder brincarlos y obtener ese dinero que has estado esperando; pueden ser comisiones o simplemente dinero que llega, no es sorpresa porque has estado trabajando mucho para ello.

Y que ya empieza la cosecha, no olvides llamar a quien te debe, es momento de cobrar. Ttambién es una semana de abrir nuevos negocios, estás muy muy bien aspectado en el tema del dinero.

Capricornio

Tienes una semana de fiestas de muchas celebraciones, puede ser que te inviten a muchas reuniones, te veo celebrando algo personal un logro importante una conquista personal que haces que te hace sentir pleno satisfecho y muy orgulloso de ti.

Estás en excelente semana para emprender proyectos económicos que te permitan lograr una estabilidad duradera se cierran negocios, puedes obtener un trabajo de tiempo completo o algo que te permita sentirte seguro durante un buen rato.

Acuario

Esta es una semana de materialización de sueños, de esos planes que tienes que empiezan a tomar forma de buenas noticias.

Las buenas noticias también pueden ser de niños o de bebés. Es una semana de realizaciones y proyectos que llevas a cabo con mucho éxito.

Piscis

Puede ser que esta semana te toque estar tranquilo porque hay dolor de cuerpo, molestias físicas que tienen que ver con los huesos o músculos; hay que prepararse para la época de gripas, resfriados.

Puede haber cambios que no tenías contemplados, de casa o de muebles, incluso de trabajo. Confía en tu intuición, no todas las personas que te rodean son de fiar y menos si ya te fallaron.

¿Cómo se llama la luna llena de noviembre?

Al onceavo mes de este 2022 le corresponde la Luna llena de Castor, un nombre heredado de los indios americanos quienes en esta temporada intentaban capturar castores antes de que los lagos se congelaran; esto debido a que necesitaban asegurar una reserva de piel para hacer frente al duro invierno.

Como sucede en otros meses, al satélite de noviembre también es conocido como Luna de Castor, Luna Escarchada o Luna Helada/Congelada, debido a que su luminosidad recuerda a la de una capa de hielo.

Se dice que esta penúltima luna llena del 2022 tendrá un impacto directo con el signo zodiacal de Tauro, así que te recomendamos seguir las predicciones del horóscopo que se publican de manera semanal, a fin de conocer qué te depara el futuro.

