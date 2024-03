¡Date una escapada! Regresa el Festival del Bosque de Chapultepec 2024; te contamos cuándo empieza

Se aproximan la Semana Santa 2024 , por lo que muchas personas podrán salir de vacaciones y disfrutar de algunos días de descanso en algún destino turístico del país. Sin embargo no todos son tan afortunados, habrá algunos que no podrán abandonar la ciudad, pero no te preocupes porque en la capital se celebrará el Festival del Bosque de Chapultepec 2024 .

En adn40 te contamos todos los detalles sobre cuándo empieza y cuáles son las actividades a realizar durante este evento, así podrás darte una escapada y disfrutar de este festival para toda la familia.

¿Cuándo es el Festival del Bosque de Chapultepec?

El Festival del Bosque de Chapultepec 2024, se llevará a cabo en el Bosque de Chapultepec del 28 al 31 de marzo en la primera, segunda y tercera sección.

La temática para esta tercera edición llamada “Quiróptera”, serán los murciélagos ; recordemos que la primera estuvo dedicada a los insectos, mientras que en la segunda distintos animales como el panda, el lobo y hasta el cocodrilo, fueron los protagonistas.

¿Qué actividades se podrán realizar?

Entre las actividades que podrás encontrar están:



6 esculturas de especies de murciélagos representativas de la biodiversidad que hay en México

1 puerta monumental alusiva a la polinización que realizan algunas especies de estos animales

3 exposiciones fotográficas sobre la diversidad de murciélagos en el Bosque de Chapultepec

Obras de teatro y conciertos temáticos

Talleres educativos para niños y adultos sobre la importancia de la polinización y otras funciones ecosistémicas de estos animales

Conferencias impartidas por expertos en murciélagos y conservación

El Festival del Bosque de Chapultepec 2024 se realiza en colaboración de la Secretaría del Medio Ambiente, el recinto y el Gobierno de la CDMX, con la asesoría científica del Instituto de Ecología de la UNAM, por lo que es apto para todas las edades además de que la entrada es gratuita.

Así que ya lo sabes, aparta la fechas, date una vuelta por este gran punto de la CDMX y aprovecha para tomarte algunas fotos para Instagram.

