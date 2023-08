Meet Me In the Bathroom, el documental de The Strokes se proyectará gratis en CDMX

Una de las bandas de rock más importantes de la industria, The Strokes, se encuentran embarcados en una reciente gira Ambulante 2023, misma que los llevará a diferentes ciudades, y en su paso por México, se reproducirá el documental del banda que narra sus inicios, y lo mejor de todo es que hará de forma gratis en la capital azteca y aquí te contamos dónde y cuándo.

Con 25 años de carrera artística los roqueros de origen está compuesta por el cantante Julian Casablancas, los guitarristas Nick Valensi y Albert Hammond, Jr., el bajista Nikolai Fraiture y el baterista Fabrizio Moretti, quienes han saltado a la fama con diferentes temas como ‘Someday’, ‘Reptilia’ y ‘Last Nite’, por mencionar algunos.

La banda se ha embarcado en esta forma en la que van a llevar este largometraje que muestra la faceta más íntima de la agrupación nacida en EU en 1998, y dentro del territorio azteca del 29 de agosto hasta el próximo 8 de octubre, y pasará por diferentes ciudades como Chihuahua, Aguascalientes, Veracruz, Michoacán y hasta la Ciudad de México, y esto es lo que tiene es que saber.

Es importante mencionar que se trata de una proyección titulada, Meet Me In the Bathroom, está dirigida por Dylan Southern y Will Lovelace, mismo que está basado en el libro del mismo nombre y que fue publicado en 2017, mimo que narra las diferentes etapas por las que atravesando la agrupación que se hizo muy popular a inicios de la década del año 2000.

Desde hace un par de meses se dio a conocer el trailer de este proyecto audiovisual en el que también se pudo ver a otras bandas como los Yeah Yeah Yeahs, Interpol, LCD Soundsystem, The Rapture, TV On the Radio y The Moldy Peaches, mismas que marcaron a una verdadera generación llena de rebeldía que además forjaron los cimientos de la época más rockera de la industria.

¿Dónde se proyectará el documental de The Strokes?

Fue a través de las redes sociales de la banda estadounidense en donde se dio a conocer que este proyecto se va a transmitir de forma gratuita el próximo 3 de septiembre de este año 2023 en la Casa del Lago ubicado en la Primera Sección del Bosque de Chapultepec a partir de las 17:30 pm, pero ojo, por que el cupo va a ser limitado, para que tomes tus precauciones.

Es importante mencionar que también podrás disfrutarla en el Cinépolis Diana, ubicado en Av. P.º de la Reforma 423, Cuauhtémoc, 06500 Ciudad de México, CDMX, el próximo 31 de agosto, pero esta si tendrá un costo la entrada, pero creemos que todo digno fan debe de presumir ser parte de esta experiencia.

