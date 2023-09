¿Estás listo para gritar? Ya viene el Festival del Terror de Six Flags 2023

Como cada año el parque de diversiones más importante del sur de la Ciudad de México (CDMX) llena de horror sus pasillos, estancias y juegos esta será una ocasión especial, pues el Festival del Terror de Six Flags 2023 cumple 10 años y lo celebrará con grandes sorpresas y extraordinarias atracciones que te harán gritar de miedo y emoción.

El Festival del Terror de Six Flags 2023 es una tradición y el ambiente ideal para aquellos que gustan de las emociones fuertes y uno que otro susto de los que no te dejan conciliar el sueño durante varios días.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram. y lleva la información en tus manos

¿Qué habrá en el Festival del Terror de Six Flags 2023?

Para festejar que el Festival del Terror de Six Flags 2023 el parque de diversiones tiene preparadas grandes atracciones entre las que destacan La Prisión, Leyendas de México y Terror en París, escenarios en los que vivirás el horror y la adrenalina al máximo y que se encuentran dentro del complejo.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Cuánto cuesta el Festival del Terror de Six Flags 2023?

Según lo dado a conocer en el portal del parque de diversiones la entrada al Festival del Terror de Six Flags 2023 , tendrá un costo de mil 200 pesos por persona y esta incluye los juegos mecánicos, espectáculos y las zonas de espanto del Festival del Terror de Six Flags 2023, pero recuerda que no cuenta con la entrada a las casas del terror, pues para ellas debes pagar un extra de entre 350 y 400 pesos que incluye todas estas atracciones.

Podría interesarte: Calaverandia 2023: ¿cuándo será y cuánto cuestan los boletos?

¿Cuándo será el Festival del Terror de Six Flags 2023?

Alista la garganta para gritar y prepárate para la diversión pues el Festival del Terror de Six Flags 2023 arranca el próximo jueves 14 de septiembre y estará vigente hasta el domingo 12 de noviembre, por lo que tienes bastante tiempo para lanzarte a vivir esta inolvidable y escalofriante experiencia.

Lee también: Prepárate para la llegada de Misión Zombies al Bosque de Chapultepec

Y si lo tuyo no es el miedo y el terror recuerda que en nuestra sección Tiempo Libre tenemos para ti las mejores opciones de eventos, festivales, conciertos ferias y más en CDMX y el resto del país para que armes tu agenda y la pases espectacular.

adn40 Siempre Conmigo. Síguenos en Showcase de Google y mantente siempre informado.