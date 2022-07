Este es el extraño video transmitido por la cuenta de Six Flags

¿Se trata de un hackeo? ¿Tal vez es publicidad? La madrugada de este miércoles 20 de julio, la cuenta de Instagram del parque de diversiones Six Flags México transmitió en vivo un extraño video que ha provocado una ola de comentarios; te contamos los detalles.

Extraña transmisión en vivo

Era alrededor de la una de la madrugada cuando los seguidores de este parque de diversiones fueron avisados sobre la transmisión en vivo de Six Flags, los usuarios vieron el extraño video y se cuestionaron la razón, ya que Six Flags no realiza esta clase de interacciones y mucho menos cuando la mayoría de la gente está durmiendo.

En el video que transmitió la cuenta de Six Flags y el cual dura dos minutos con seis segundos, se observan los pies de una persona que al parecer está caminando velozmente mientras jadea, parece asustado, después comienza a correr y se escuchan algunos ruidos extraños, por último, el video finaliza repentinamente.

¿No lo has visto? Aquí te lo dejamos, ya que hasta el momento no ha sido borrado de la cuenta de Instagram.

Teorías sobre el extraño video de Six Flags

Ante este extraño video transmitido durante la madrugada, muchos de los usuarios comenzaron a decir que probablemente se trataba de publicidad de Six Flags por el Festival del Terror, el cual podría ser entre septiembre y noviembre.





El Festival del Terror es uno de los eventos más populares y rentables, se trata de un show con temática de terror que este parque de diversiones realiza cada año. Los internautas especulan que podría tratarse de una campaña anticipada de este evento. “Si no es real tal vez sea publicidad para el Festival del Terror”, “Qué buena publicidad, oiga”, fueron algunos de los comentarios en Instagram.

Por otra parte, algunas personas también han manifestado que podría tratarse de un hackeo de la cuenta de Instagram, ya que no es habitual que este parque de diversiones realice estas transmisiones.

Otra de las teorías es que se trató de un mal manejo de redes sociales de esta cuenta, que incluso la persona encargada de las redes pudo haber estado en peligro o viviendo momentos de inseguridad, sin embargo, algunos la han descartado ya que argumentan que si se tratara de un problema con la persona que maneja redes sociales ya hubieran quitado el video, lo cual no ha sucedio porque el extraño video cuenta ya con 299,422 reproducciones. Las cuentas de redes sociales de Six Flags no se han pronunciado al respecto, generando aún más misterio y expectativa.

Memes por extraño video de Six Flags

Luego de esta transmisión extraña en la cuenta de Instagram de Six Flags México, los usuarios comenzaron a compartir diversos memes e imágenes divertidas sobre el suceso. ¿Tú qué crees que sucedió?



Ves que Six Flags inicio transmisión en vivo / Terminas de ver el en vivo. pic.twitter.com/0ndBMNJ4tY — Marco (@Marquisiio_19) July 20, 2022

Las personas han pedido explicaciones sobre la extraña transmisión en vivo.

aquí esperando explicaciones sobre el vídeo que six flags subió al insta pic.twitter.com/1F8d4q8RIG — ℙ𝕒𝕠𝕝𝕒 ❤️‍🔥 (@paoutz_) July 20, 2022

Otros más han expresado que les generó miedo ver la transmisión en vivo del parque de diversiones.