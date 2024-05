¿Sin plan para tu fin de semana? Estos son los mejores estrenos en Max para junio 2024

La actualidad de las plataformas de streaming como Max , antes conocida como HBO Max, hace que cada mes sus usuarios se pregunten cuáles serán los estrenos para comenzar a formar los planes de fines semana, maratones en familia, o bien, simplemente para continuar con las historias inconclusas de temporadas anteriores.

Es por eso que recientemente se dieron a conocer cuáles serán los estrenos de Max en México para el mes de junio, el cual estará cargado de decenas de series, películas y documentales exclusivos en la plataforma antes mencionada.

A continuación y con la idea de que puedas ir pensando en tus fines de semana de ocio en tu hogar, te daremos a conocer el listado de los estrenos que se tiene previstos para junio dentro del streaming antes mencionado.

Estrenos en Max para junio de 2024 en México

Entre los estrenos que se tienen previstos en Max para junio de este 2024, destaca el lanzamiento de la segunda temporada de House of the Dragon, la cual es una historia aparte de la exitosa serie Game of Thrones.

Los estrenos de Max en junio serán:



Las Crónicas de Narnia: La travesía del viajero del alba el 1 de junio

Mamma Mia! el 1 de junio

Mal Muerto el 1 de junio

¿Estoy bien? el 6 de junio

Fantasmas, temporada 1 el 7 de junio

House of the Dragon, temporada 2 el 16 de junio

Breaking New Ground el 27 de junio

Es importante mencionar que estos son algunos de los estrenos que se tendrán en Max a partir del primero de junio, sin embargo, son más de 20 los estrenos entre series y películas con los que se contará en la plataforma en los próximos días.

Estrenos en Max de mayo 2024

De igual forma es importante mencionar que aún se esperan varios estrenos en lo que queda de mayo de 2024, pues la plataforma de Max anunció series y películas nuevas dentro de su catálogo para este quinto mes del año.

Los estrenos en Max que se dieron a conocer para el resto de mayo de este 2024 son:



Caught: Wild and Weird America el 24 de mayo

Diary of an Old Home, temporada 4 el 24 de mayo

Mysteries of the Abandoned: Hidden América el 25 de mayo

Batman V Superman: Dawn of Justice el 26 de mayo

90 Day Fiancé: UK, temporada 3 el 27 de mayo

Two Guys Garage, temporada 23 el 27 de mayo

Homicide Hunter: American Detective, temporada 4 el 29 de mayo

MoviePass, MovieCrash el 29 de mayo

Traces of Love (Evidências Do Amor) el 29 de mayo

Outchef’d, temporada 3 el 30 de mayo

