Cuándo salen a la venta y cuánto cuestan los boletos para el Corona Capital 2024

El Corona Capital dio a conocer quiénes serán los artistas que se presentarán en la edición 2024 y tras varios meses de espera se confirmó que del 15 al 17 de noviembre tocarán bandas como Green Day, Queens of the Stone Age, Empire of the Sun, New Order, Toto, Iggy Pop y Paul McCartney, entre otros.

Así que si estas pleaneando acudir al Corona Capital 2024, aquí te contamos todos los detalles sobre la venta de boletos, precios y paquetes que estarán disponibles.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

¿Cuándo salen a la venta los boletos para el Corona Capital?

La preventa de boletos para el Corona Capital 2024 será a partir de este 21 de junio para tarjetahabientes Citibanamex.

Además, habrá promoción de 3, 6 y 9 meses sin intereses para quienes compren sus boletos con la tarjeta bancaria.



Venta Beyond: 21 de junio de 2024

Preventa Priority: 24 de junio de 2024

Preventa Citibanamex: 25 de junio de 2024

Venta general: 26 de junio de 2024

¿Cuáles son los precios de los boletos para el Corona Capital?

Abono general: 4 mil 490 pesos

Es el acceso más sencillo para los 3 días del festival Corona Capital, podrás ver todas las presentaciones de los cinco escenarios dentro del Autódromo Hermanos Rodríguez y disfrutar de las actividades e instalaciones en áreas generales del festival.

Abono Comfort Pass: 6 mil 635 pesos

Este tipo de boleto te da acceso a baños privados con aire acondicionado, además de una fila exclusiva en barras selectas. Además, tendrás entrada exclusiva y rápida durante los 3 días del Corona Capital.

Abono Citibanamex Plus: 8 mil 780 pesos

Si quieres tener una experiencia exclusiva, este tipo de boleto te ofrece los siguientes beneficios:



Estacionamiento preferencial (para 4 o más personas con boleto Citibanamex Plus por vehículo)

Acceso prioritario y rápido al festival

Pit lateral en los escenarios principales

Plataforma elevada en el escenario principal

Préstamo de baterias para cargar tu celular

Áreas de mesas y zonas de descanso

Concierge para atención personalizada antes y durante el festival

Selección gastronómica

Coctelería especializada

WiFi

Baños premium

Guardarropa

Zonas exclusivas de recarga Cashless

Transporte en carritos de golf entre los dos escenarios principales

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.