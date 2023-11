¿Cuáles son los horarios, escenarios y line up del Corona Capital 2023?

El Corona Capital 2023 se llevará a cabo este próximo fin de semana en la Ciudad de México. Te diremos las fechas de este gran evento musical.

Para esta edición del Corona Capital se sumaron grandes artistas internacionales y en su cartel destacan bandas que llevaban un buen tiempo sin pisar tierras mexicanas.

Las puertas del festival Corona Capital 2023 abrirán desde las 14 horas, por lo que se recomienda llegar temprano para estar lo más cerca de tus artistas favoritos.

Los horarios de los artistas ya fueron publicados y el line up está conformado por artistas tales como: Arcade Fire, Atarashii Gakko!, Black Kids, entre otros.

Cabe recordar que esta fiesta musical se llevará a cabo en la Curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez.

Line up y escenarios del Corona Capital 2023 viernes 17 de noviembre

Este próximo viernes 17 de noviembre el line up del festival deslumbrará por artistas como Two Door Cinema Club, Arcade Fire, Mild Minds.

Line up y escenarios del Corona Capital 2023 sábado 18 de noviembre

Para los amantes de la música electrónica una de las bandas más destacadas es Metronomy, quienes por segunda vez visitan México y presentarán sus grandes éxitos: The Look, Walking In The Dark, entre muchos otros más.

Por otro lado, el grupo británico Jungle promete romper el escenario al ritmo de su música electrónica y harán bailar a todos sus fans.

Finalmente Blur, encabezada por Damon Albarn, estará presentandose por la noche de 11:30 a 1 am apróximadamente.

Line up y escenarios del Corona Capital 2023 domingo 19 de noviembre

Para el domingo el Corona Capital 2023 cerrará con broche de oro con The Chemical Brothers, Cassia y Berlin.

No te puedes llegar a perder este line up y artistas que se presentarán este próximo 17, 18 y 19 de noviembre.

Recuerda que este festival abre a las 14 horas y algunos talentos finalizarán a la 1 de la de la mañana. Planea bien tus tiempos y acomodar bien tus horarios para que no te pierdas a tus bandas favoritas del Corona Capital 2023.

