¿Cómo llegar al Corona Capital 2023 en transporte público como Metro CDMX, Metrobús o camión RTP?

Si estás próximo a vivir la experiencia del Corona Capital 2023 , te vamos a decir que tienes varias opciones de transporte, por lo que si aún no sabes cómo llegar, en adn40 te diremos cuáles son y en dónde bajarte.

El Corona Capita l se realizará del viernes 17 al domingo 19 de noviembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez, que se encuentra en el oriente de la Ciudad de México, dentro de la alcaldía Iztacalco.

En el evento estarán artistas como Arcade Fire, Pulp, Alanis Morissette, Alvvays, Automatic, Belako, Brittany Howard, Brooks Nielsen, Busty & The Bass, Caroline Rose, Alice Ivy, Billie Marten, Black Kids, Chromeo, Drean Levis, Fever Ray, Giant Rooks, Jungle, The Cure , The Chemical Brothers, Pet Shop Boys, The Amazons, Arlo Parks y Berlín, entre muchos otros.

¿Cómo llegar en transporte público al Corona Capital 2023?

Si eres de los que a la hora de movilizarte prefiere usar el Metrobús, puedes utilizar la Línea 2, que va de Tacubaya a Tepalcates, y bajarte en las estaciones Goma, Iztacalco o Upiicsa, para llegar al Autódromo Hermanos Rodríguez deberás caminar entre 5 y 8 minutos.

En caso de que ocupes el Trolebús, deberás tomar el de la Línea 2, que va de Chapultepec a Pantitlán y bajarte en Ciudad Deportiva. Encontrarás el Autódromo a unos cuantos pasos.

Si lo tuyo es el Metro CDMX, deberás tomar la Línea 9, de Pantitlán a Tacubaya y bajarte en la estación Ciudad Deportiva. Sin embargo, recuerda que debido al cierre del tramo dos de la Línea 1 , que es la rosa, no podrás hacer transborde en Tacubaya, pero sí en Pantitlán.

En el 2022, para el Corona Capital, el RTP anunció varias rutas de Regreso Seguro, sin embargo este año no ha informado nada al respecto.

