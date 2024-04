Sinfónica de Minería dará concierto con música de los Beatles

Escuchar música en vivo es una experiencia única y si eres fanático de los Beatles no te puedes perder el concierto sinfónico que organiza la Facultad de Odontología de la UNAM y la Sinfónica de Mineria.

Concierto sinfónico de los Beatles

Durante el concierto sinfónico podrás disfrutar de algunos de los éxitos de los Beatles como:

Henry Mancini (1924 – 1994)

Portrait of The Beatles: Popurrí compuesto por fragmentos de A Hard Day´s Night, And I Love Her, All My Loving, Norwegian Wood, Michelle, Yesterday.

Bruce Healey (1950)

Love Is All You Need: Popurrí compuesto por fragmentos de All You Need Is Love, Yesterday, Here Comes the Sun, Blackbird, Come Together, Day Tripper, Lady Madonna, If I Fell, Something, Ob La Di Ob La Da, Let it Be.

Eric Knight (1932)

The Long and Winding Road: Popurrí compuesto por fragmentos de Sgt Pepper’s Lonely Club Band, Eleanor Rigby, Here, There and Everywhere, When I’m 64, She’s Leaving Home, Yesterday, Can’t Buy Me Love, The Long and Winding Road.

Jeff Tyzik (1951)

The Beatles Hits Medley: Popurrí compuesto por fragmentos de I Want to Hold Your Hand, She Loves You, Yesterday, Eleanor Rigby, Get Back, Yellow Submarine, Hey Jude.

¿Cuándo y dónde será el concierto sinfónico de los Beatles?

El concierto sinfónico de los Beatles será el próximo 2 y 3 de mayo de 2024 a las 20:00 horas en la Sala Nezahualcóyotl que se ubica en avenida Insurgentes Sur 3000 en Ciudad Universitaria.

¿Cuánto cuestan los boletos?

Los boletos se pueden comprar en las taquillas de la Sala Nezahualcóyotl y los precios son los siguientes:



Primer piso: 800 pesos

Coro orquesta: 600 pesos

Segundo piso: 400 pesos

Cabe destacar que estudiantes, profesores, jubilados del ISSSTE, IMSS y personal del INAPAM tendrán descuento del 50% con derecho a 2 boletos por persona si presentan su credencial vigente.

