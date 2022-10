Banksy llega a la CDMX con esta exposición ¿Cuánto cuesta?

Para los fans del arte callejero, Banksy o quienes simplemente disfrutan de las diversas exposiciones en la capital, llegó un imperdible que estará disponible durante octubre en la Ciudad de México (CDMX); así que sigue leyendo y entérate cuánto cuestan los boletos y dónde se realizará.

“The Art Of Banksy : Without Limits” es una muestra sobre el trabajo del misterioso y polémico artista británico; de hecho, se dice que la expo no es del todo oficial, ya que él no está involucrado.

Incluso algunas de las obras son reproducciones o pertenecen a colecciones privadas; lo interesante es que a pesar de ello la exposición ya ha visitado otros países de Europa, Asia y América.

Dónde y cuándo comienza la expo de Banksy en la CDMX

A partir del sábado 15 de octubre en el Antiguo Hotel Reforma, ubicado en la calle París #32, colonia Tabacalera, alcaldía Cuauhtémoc, los capitalinos podrán ser testigos del trabajo de un artista que comenzó a darse a conocer en las calles de Inglaterra.

A fin de ajustarse al recinto, la muestra se compondrá de más de 170 obras entre las que destacan fotografías, murales, grabados, esculturas, impresiones, entre otras. Incluso habrá experiencias inmersivas y un video documental para poder entender al creativo y conocer más sobre su trabajo.



Si quieres más motivos para asistir toma en cuenta que las piezas son únicas en cada región, pues ninguna expo es igual que la anterior.

¿Cuánto cuestan los boletos para la exposición de Banksy en la CDMX? Existen distintos costos, dependiendo del día y horario de asistencia. Toma en cuentas que las entradas se pueden conseguir desde este viernes 7 de octubre en Ticketmaster:

$250 lunes a viernes de 11:00 a 17:00

$300 lunes a viernes de 17:00 a 21:00

$350 sábado y domingo de 11:00 a 21:00

Puedes aprovechar que los menores de 5 a 16 años de edad, así como los mayore de 65 obtienen un 10% de descuentos, mientras que los grupos de 10 personas o más pueden tener un 20%.

¿Quién es Banksy y qué hace? El artista urbano comenzó a pintar en Bristol, su ciudad natal, durante los años noventa y varias décadas después comenzó a dejar su sello artístico de forma internacional. Sus obras han logrado darle la vuelta al mundo gracias a su crítica social y su estilo único, convirtiéndo en uno de los artistas contemporáneos más populares del mundo pese a su enigmática identidad.

Un punto a destacar es que al momento de plasmar sus gráficos en los muros Banksy utiliza plantillas; una probable influencia de Blek le Rat, artista francés considerado el padre de los grafitis en plantilla.

adn40, siempre conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram .

dps