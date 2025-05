SMTOWN 2025 en México: Todos los detalles a días de la fiesta rosa

Bajo el lema “The Culture, The Future” SMTOWN Entertainment celebra este año su aniversario número 30 en México. La compañía no solo es el hogar de algunos de los nombres más importantes del K-pop, sino que su verdadero valor reside en que se le puede atribuir el mérito de haber fundado la industria.

Entre las actividades que llevará a cabo para festejar se encuentra el SMTOWN 2025. Una gira en varias ciudades: Seúl, Tokio, Londres, Los Ángeles y Ciudad de México. En nuestro país el concierto es este próximo 9 de mayo a las 20:00 horas en el Foro GNP. Se espera que dure más de tres horas, aunque será más corto que en Asia donde llega a tener una duración de hasta cinco horas.

Cartel de SMTOWN 2025 en México

Algunas de las grandes estrellas del K-Pop que tendremos durante el SMTOWN en México y por las que miles de personas ya compraron su boleto son:



SUPER JUNIOR

SUHO

KAI y CHANYEOL de EXO

NCT DREAM NCT 127

WayV

RIIZE

NCT WISH

TVXQ!

KEY y MINHO de SHINee

Red Velvet ( IRENE , SEULGI , JOY )

aespa

naevis

Hearts2Hearts

SMTR25.

Historia del SMTOWN 2025

La idea de un concierto anual de toda la agencia comenzó en 2008 y se ha celebrado en varios países alrededor del mundo, incluidos Japón, China, Tailandia, Estados Unidos, Francia, los Emiratos Árabes Unidos y más. Esta será la primera vez en México, luego de una larga espera, sobre todo de los fans del K-pop desde la segunda generación.

Los PinkBlood (como se les conoce a los seguidores de SM) esperan con gusto el evento. La Unión de Fanclubs Asia México, que engloba a varias fanbases de los grupos que vendrán, ya prepara proyectos para los fans.

SM Entertainment lanzó también 2025 SMTOWN: THE CULTURE, THE FUTURE , un álbum especial con 17 canciones, que incluye " Thank You ", así como versiones nuevas de éxitos legendarios de la compañía. Cada canción fue seleccionada para reflejar el estilo y la personalidad únicos de los grupos participantes, lo que lo convierte en una escucha obligada para fans de todas las generaciones. El álbum , ya disponible en las principales plataformas de streaming, lo que también marca el primer lanzamiento colectivo en más de dos años, tras 2022 Winter SMTOWN: SMCU PALACE.

