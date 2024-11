Six Flags venderá pase anual 2025 a mitad de precio en esta fecha

En esta temporada, Six Flags ofrecerá a mitad de precio su pase anual 2025 en descuento para los fans de lo extremo. Además, con él podrás acceder al evento de Christmas in the Park, donde el parque se vestirá de colores y desfiles de Navidad.

Si te consideras un verdadero fan de los juegos extremos, no te puedes perder de ir al parque de atracciones y usar tu pase anual para entrar las veces que quieras al parque y, además, a mitad de precio.

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

¿Cuánto cuesta el pase anual en noviembre 2024?

El Super Sale de Six Flags México ya empezó y ahora el pase anual 2025 o Gold Pass lo puedes encontrar a un precio de solo 929 pesos por tiempo limitado. Con este pase puedes disfrutar la última semana del Festival del Terror y las festividades de Navidad.

Por otro lado, si compras el Silver Pass 2025, automáticamente se convierte en un Gold Pass, incluyendo todos los beneficios de este pase a un precio de 929 pesos. Conoce los beneficios que tendrás.

Getty Images El Flash Pass te permite acceder más rápido a los juegos mecánicos de Six Flags

¿Qué beneficios tiene el pase anual de Six Flags México?

Entre los beneficios que tiene el pase anual 2025 se encuentran:



Visitas ilimitadas a Six Flags México y Hurricane Harbor Oaxtepec

Recompensas Mensuales de Socio

Estacionamiento general GRATIS

10% de descuento en alimentos y mercancía seleccionados

El costo original del pase anual es de 1,800 pesos, por lo que prácticamente te está saliendo comprar este beneficio a mitad de precio. Six Flags México anunció que la promoción será válida del 4 al 24 de noviembre, por lo que prácticamente cuentas con 2 semanas para comprar el pase anual a 929 pesos.

Si necesitas un pretexto para venir al parque 🗯️ ¡SUPER SALE LLEGÓ! 😱 Y ahora podrás tener tu Gold Pass 2025 por $929.00 c/u y disfrutar de más, por más tiempo… pic.twitter.com/B582ISv28t — Six Flags Mexico (@SixFlagsMexico) November 4, 2024

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.