¿Ofertón? Este es el increíble precio del pase anual de Six Flags en agosto

Si andas estresado tienes que checar una increíble promoción de Six Flags México, donde estarán vendiendo el pase anual a un precio de ensueño. Con este podrás ingresar no solo al parque, sino también a Hurricane Harbor Oaxtepec.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

¿Cuál es el precio del pase anual 2025?

En pleno agosto Six Flags lanzó una promoción para que puedas adquirir tu pase anual hasta con un 50 por ciento de descuento, con el cual podrás acceder al parque durante todo el año todas las veces que quieras.

Actualmente el pase anual de Six Flags México está en 899 pesos y además de la entrada te da distintos beneficios dentro del parque. Te contamos cuáles son los beneficios a los que tienes derecho.

Beneficios del Gold Pass de Six Flags México

Si pensabas que el pase anual solo ofrecía entrada al parque de Six Flags Oaxtepec y Six Flags México, no es lo único que te ofrece y es que entre los beneficios destaca lo siguiente:



Visitas ilimitadas a Six Flags México y Hurricane Harbor Oaxtepec



Estacionamiento general GRATIS



10% de descuento en Alimentos y Mercancía seleccionados

¿Hasta cuándo estará la promoción del pase anual?

La promoción del pase anual de Six Flags México a solo 899 pesos está disponible desde hoy hasta el próximo 26 de septiembre. Por este motivo tendrás que adquirirlo antes de fiestas patrias para disfrutar el festival de Christmas In the Park y el Festival del Terror.

Costo de boleto de un día en Six Flags

Cabe remarcar que la promoción de Six Flags México es única, pues actualmente el precio de entrada ronda en los 799 pesos, por lo que tan solo 100 pesos más puedes aprovechar del pase anual y sus distintos beneficios.

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.