Deli: Ubicación de las mejores pizzerías mexicanas elegidas como “Las mejores del mundo”

Si eres amante del queso, tienes que conocer cuáles son las mejores. En esta ocasión, México logró posicionar a dos locales en una lista de las 100 mejores pizzerías del mundo en la ceremonia de The Best Pizza Awards. Estos locales destacan por su gran calidad en este platillo italiano.

¿Dónde están las mejores pizzerías de México?

De acuerdo con The Best Pizza Awards, un proyecto organizado por The Best Chef e impulsado por Molini Pizzuti, se determinó que hay dos pizzerías que calificaron entre las 100 mejores del mundo y que se encuentran en la Ciudad de México (CDMX).

Las pizzerías escogidas son Pizza Félix y Pizzeria Della, que figuraron como dos de las mejores pizzerías del mundo. Por cuarto año consecutivo se llevó a cabo esta selección, donde el tema principal fue “El futuro de la pizza”, por lo que se realizó un análisis profundo de varios locales que ofrecen este crujiente platillo.

La Pizzería Félix está ubicada en Av. Álvaro Obregón 64, Roma Norte., Cuauhtémoc, 06700 Ciudad de México, CDMX. Mientras que la Pizzeria della Madonna se encuentra en Calle Orizaba 37, Roma Nte., Cuauhtémoc, CDMX.

¿Cuáles son los mejores sabores de pizza en todo el mundo?

Uno de los platillos favoritos de todo el mundo de la gastronomía italiana es la pizza, y hay muchas especialidades en todo el mundo. Sin embargo, el reconocido ranking de comida Taste Atlas reveló cuáles son las mejores.

Según Taste Atlas, estas son las 10 mejores pizzas del mundo:

Pizza Napolitana (Italia)

Pizza Margarita (Italia)

Pizza Marinara (Italia)

Calzone Pizza (Italia)

Pizza de Pepperoni (EUA)

Pizza Caprese (Italia)

Pizza estilo Nueva York (EUA)

Quattro Formaggi (Italia)

Pizza Capricciosa (Italia)

Pizza Siciliana (EUA)

