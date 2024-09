Oasis en México: Pasos para registrarte para la preventa de boletos de Oasis, habrá concierto en la CDMX

Oasis en México es una realidad, y la banda británica finalmente pisará suelo azteca luego de 16 años. El concierto confirmado será en la CDMX el próximo 12 de septiembre a las 19:00 horas en el Estadio GNP Seguros, antes conocido como Foro Sol, el más grande de la capital chilanga. La agrupación de los hermanos Gallagher estará acompañada por Cage The Elephant, quienes serán sus invitados especiales.

¿Cómo registrarse para la preventa de boletos de Oasis en México?

Para los fanáticos de hueso colorado de Oasis, les traemos buenas noticias, se hará una Preventa Exclusiva para fans los cuales accederán antes que el público general a los boletos del concierto. Solo hay que seguir los siguientes pasos:



Registrarse en el sitio oficial de Oasis en el siguiente enlace: https://oasisinet.com/

en el siguiente enlace: Ir a “Inscripción previa a la venta” o “pre-sale sign up”.

o Registrarse con el mismo correo electrónico dado de alta en Ticketmaster.

Probar que eres fanático de Oasis contestando la pregunta “¿En qué año Oasis tocó por última vez en Norte América?”.

Confirmar el registro.

Verificar que te llegó el correo de confirmación de parte de Oasismynet.

Con estas indicaciones los fanáticos de Oasis podrán acceder a la preventa de boletos un día antes que el público en general, lo que significa que tendrán los tickets disponibles el próximo jueves 3 de octubre. A través de un código único, que sólamente recibirán aquellos seleccionados de un sorteo al azar, podrán entrar al sitio de venta.

Para que no contestes inadecuadamente, te recordamos que el último concierto de Oasis en Norteamérica fue en el 2008, cuando la agrupación británica se presentó en ese año en las “Arenas” más importantes de Ciudad de México, Nuevo León y Jalisco, con la gira “Dig Out Your Soul Tour”. Pasado el evento, la banda anunció su disolución y canceló el resto de la gira de ese año.

