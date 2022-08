Vanessa Bauche celebra la vinculación a proceso de Pascacio “N”

Luego de año medio de que se dieran a conocer las denuncias realizadas por Vanessa Bauche este miércoles 4 de agosto fue vinculado a proceso Pascacio “N” por el delito de abuso sexual.

A través de sus redes sociales la actriz reveló que López fue vinculado a proceso, por lo deberá permanecer detenido en Guadalajara, lugar al que fue trasladado tras su detención.

Se ha hecho justicia, luego de más de un año de espera. Han vinculado a proceso a mi agresor por una denuncia penal interpuesta desde diciembre del 2020 en la Fiscalía de Jalisco escribió en su cuenta de Instagram.

Librado Herrera Perez Vanessa Bauche dio a conocer el giro que dio su caso en contra del actor Pascacio López.

La actriz también agradeció a las autoridades por actuar en favor a la víctima, además, también dedicó unas palabras a su familia y las personas que la han ayudado en este camino.

Gracias totales por abrir camino jurídico y actuar con perspectiva de género. Va por mí y por todas. Gracias a mi equipo legal, de management y estrategia, a mis hermanas, a mis amig@s de camino, a mi familia y a Dios agregó.

Pascacio “N” fue detenido el pasado mes de marzo en Ciudad de México y de inmediato lo trasladaron a una prisión en Guadalajara, Jalisco.

Pero este no es el único delito que enfrenta López, pues a la par se encuentra una denuncia abierta por violación que interpuso la actriz Sarah Nichols, con quien el actor trabajó en la serie “Guerra de vecinos”.

En una entrevista la actriz reveló que el abuso sucedió a días de que comenzaran las grabaciones de la serie de Netflix.

Vanessa Bauche detalló las consecuencias que padeció tras las agresiones, “subí casi 20 kilos, a los dos meses de haber terminado la serie, se puede ver en la primera temporada de Acapulco, me deformé por querer crear una barrera de protección; fui agredida en el lugar que me siento plena, útil, libre y me sentía segura durante 36 años de experiencia”.

