Así fue el rescate de un niño, víctima de un secuestro virtual en Edomex

Yo estaba en mi trabajo cuando de repente recibo una llamada en la cual me dicen que tienen secuestrado a mi hijo, en ese momento no me dejaron de hablar y automáticamente me pasaron a mi hijo, yo reconocí su voz y si era él y lo que hice fue venirme para la casa para confirmar que mi hijo estuviera ahí, pero lastimosamente no estaba, todo estaba saqueado, en la llamada ellos me habían dicho que habían entrado a mi casa por lo cual yo me espanté más