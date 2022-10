¿Te marcaron? Así es la nueva forma de extorsión y fraude telefónico

Montachoques, personas que fingen ser atropelladas y defraudadores que marcan diciendo tener a un familiar secuestrado, todas esas son formas de extorsión conocidas en México, sin embargo ahora salió a la luz un nuevo método en el que los delincuentes buscan amarrar a sus nuevas víctimas.

Fue a través de redes sociales que se dio a conocer la nueva forma de operar de los delincuentes, los cuales se hacen pasar como ajustadores de seguro que buscan cobrar el pago del deducible de un presunto accidente de un familiar.

En los videos que fueron difundidos en redes sociales, se escucha como un sujeto marca asegurando ser un trabajador de aseguradora.

VIDEO: Conductores de vehículos provocan choques para extorsionar

¿Cómo buscan defraudar a la gente?

“¿Marcaron para reportar un percance? Aquí a las oficinas”, dice un sujeto de manera nerviosa a quien quería que fuera su víctima del día.

Acto seguido la persona a quien se intentó estafar respondió cuestionando si quien llamó era parte de la aseguradora de su hermano, a lo cual el presunto delincuente contestó de manera directa pidiendo el pago de los gastos médicos por una persona que salió lesionada en el accidente.

“Estamos pidiendo el pago de los gastos médicos para que firmen la carta de desistimiento de cargos y se pueda retirar, debido a que hay un lesionado”, se escucha decir al sujeto que buscó estafar al joven.

Acto seguido, el estafador aseguró que se estaba requiriendo el pago de 79 mil 258 pesos, de los cuales se les hacía un descuento del 25% debido a que es lo que cubría el seguro.

Con esa cifra, el cargo total que le estaban pidiendo al ciudadano fue de 59 mil pesos para poder “dejar ir su familiar”.

“¿O sea que si no te hago el pago no me vas a decir en dónde está?”, cuestionó la presunta víctima, a lo cual el extorsionador le comentó que estaban recabando los datos necesarios.

#HechosMeridiano | ¡TENGA MUCHO CUIDADO! Este es otro #ModusOperandi de la delincuencia organizada en los momentos más difíciles de cualquier automovilista. pic.twitter.com/K9LXSaBIGg — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 31, 2022

Fue unos segundos más tarde que a quien se buscó engañar, respondió que no iba a pagar nada haciendo que su hermano se haga responsable de sus actos.

Este nuevo método de extorsión y fraude fue evidenciado a través de Azteca Noticias, canal en el que se le exhibió cómo es el modus operandi de este nuevo método de fraude y extorsión por parte de los delincuentes.

adn40, siempre conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

ytc