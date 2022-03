Estas redes sociales recopilan tus datos mientras no las usas

Seguramente has escuchado comentarios que hacen alusión a que tu teléfono te espía o sabe más de la cuenta, ya que en ocasiones hablas de algún producto o realizas una búsqueda y de inmediato te bombardean de propaganda referente a dicho objeto o cosa. En la actualidad no es sorpresa que diversas apps y redes sociales recopilen información de los usuarios mientras no las están usando y las compartan a terceros sin siquiera saberlo.

También es cierto que no todas las apps o redes sociales lo hacen; sin embargo, aquellas que lo hacen te vuelven vulnerable y podrían ponerte en una situación de riesgo, ya que de acuerdo con expertos en informática, la mayoría de las redes sociales recopilan información privada sobre los usuarios como fotos, nombres, ubicaciones, historial de búsquedas y demás datos personales.

Apps que más datos rastrean de los usuarios

Facebook

De acuerdo con el Centro de Ayuda de Facebook, una de las herramientas más utilizadas para la recopilación de datos, es una “plantilla”, que le permite identificar rostros humanos, analizar los píxeles en fotos y videos, realizar comparativas y en caso de encontrar coincidencias “te reconoce”.

En ese tenor, The Guardian señala que Facebook también cuenta otros datos, como la ubicación de los usuarios cada vez que inician sesión y el reconocimiento de los dispositivos que se estaban empleando.

Instagram

Instagram es otra de las apps de Meta y al igual que su aplicación hermana utiliza el reconocimiento facial en los usurarios. De acuerdo con Bustle, al abrir la aplicación desde un desktop, también puede rastrear la forma en la que el mouse se desliza por la pantalla, ver las cuentas y apps que se usan en el dispositivo y hasta los equipos que se tengan conectados.

WhatsApp

WhatsApp tiene una política de privacidad; sin embargo, al igual que las dos anteriores, recopila información esencial de los usuarios, como la ubicación, conversaciones (de manera temporal y cifrada) transacciones, número de celular y lista de contactos.

adn40, la noticia por todos los medios. ¡Descarga nuestra app !

Jap