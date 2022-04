Mario Escobar, padre de Debanhi acusa que ha recibido amenazas de muerte

Antes de recibir los resultados de la autopsia de Debanhi, Mario Escobar padre de la joven señaló que ha recibido amenazas de muerte en su búsqueda de justicia.

Ante medios locales, el padre de Debanhi dijo que no tenían temor de nada y “no me importa que me sigan amenazando de muerte”.

Mario Escobar agregó que desconoce quienes lo están amenazando; sin embargo, afirmó que está dispuesto incluso a ser asesinado buscando la verdad sobre el caso de su hija.

“Gracias a Dios en la bóveda que le hice a mi hija hay tres lugares, y si necesito llegar a ese lugar para encontrar la verdad, voy a llegar, no me interesa, el cajón ya está ahí, ya tengo los tres lugares para ir a la laguna en dado caso de que así sea. No tengo miedo”

Revelan nuevo video de Debanhi forcejeando con un joven

Este jueves también fue difundido un nuevo video de Debanhi Escobar antes de su desaparición el 9 de abril, el cual fue obtenido de la cámara de seguridad instalada frente a la Quinta El Diamante, en Nuevo León, afuera de la fiesta a la que asistió.

En el nuevo video se observa a Debanhi salir corriendo mientras un joven la sigue, Debanhi trata de evitarlo, forcejean, lo empuja y lo patea. Después, se ve que ambos comienzan a hablar. En ese momento llega un grupo de aproximadamente siete jóvenes que los rodean y presuntamente conversan.

En el clip, la joven corre nuevamente hacia el lado contrario y vuelve a ser alcanzada por 2 personas, quienes al parecer, tratan de hablar con ella y calmarla. Más tarde, se sienta en la banqueta y se acercan cuatro jóvenes.

