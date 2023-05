Maestro muere por presunto balonazo; alumno se lo aventó a la cabeza

El maestro de secundaria, Ricardo Alberto Cervantes Zamorano, murió luego de que presuntamente uno de sus alumnos lo golpeara con un balón de basquetbol a la altura de la sien derecha.

El hecho ocurrió el 4 de mayo pasado en la escuela Telesecundaria número 1070, ubicada en la colonia Centro Familiar Soledad, en el municipio de Las Joyas, en León, Guanajuato.

El docente de apenas 31 años de edad impartía la asignatura de español en el turno matutino en una secundaria y por la tarde en la Telesecundaria. Su familia y amigos denunciaron en redes sociales que el “balonazo” por parte del alumno fue intencional.

Maestro de Telesecundaria muere por balonazo en la cabeza

Hermana del maestro denuncia negligencia de la directora

A través de su cuenta de Facebook, Diana Cervantes Zamorano, hermana del profesor, dio a conocer el hecho y aseguró que el estudiante tenía conductas de hostigamiento en contra de Ricardo Alberto, al ver la oportunidad, éste no lo pensó y lo agredió.

Lo que te pasó en la Telesecundaria en la que trabajas, supimos que no fue un accidente, ese “alumno” ya tenía tiempo lanzándote con el balón de basquetbol a tu cabeza y no te daba. Hasta el día jueves, cuando estabas distraído agachado con unos alumnos jugando canicas, fue que te dio con el balón de basquetbol en la cabeza en la sien ocasionando tu muerte -indicó en su publicación Cervantes Zamorano.

Captura de pantalla Diana Cervantes Zamorano, hermana del maestro Ricardo Alberto Cervantes, quien murió por un balonazo.

Directora de Telesecundaria minimiza agresión a profesor

También señaló que la directora de la institución educativa minimizó el hecho y encubrió al estudiantes que agredió a su hermano Ricardo Alberto, ya que no ha hecho gran cosa para investigar, además le dijo que fuera al ISSSTE por “riesgo de trabajo”, donde solo le dieron diclofenaco y lo mandaron a su casa. Sin embargo, el docente regresó al hospital, pero falleció mientras esperaba atención médica.

Ante esta situación, Diana señaló como negligente la atención médica que recibió su hermano por parte de la institución médica.

Cuando empezaste a vomitar en la noche volviste al ISSSTE, pero ya era muy tarde. Fue negligencia médica y la directora también fue cómplice por no haber hecho nada al alumno y sabiendo que ya tenía tiempo queriendo pegarle con el balón. Esto se pudo haber evitado. ¡Queremos la destitución de la directora! -añadió.

Los alumnos que presenciaron el hecho señalaron que el joven agresor lanzó fuertemente un balón en dirección de la cabeza del profesor originario de Nayarit.

La familia y amigos declararon que quieren justicia para Ricardo: “No importa si es menor de edad, no importa si es un alumno, no importa si tiene problemas sociales, no importa nada, ahora es un homicida”.

SEP investiga el caso

La Secretaría de Educación de Guanajuato (SEG) dijo en un comunicado que se está haciendo una investigación para conocer cómo se dieron los hechos y determinar sí hubo dolo en el impacto.

Al respecto no se tiene la certeza de que haya ocurrido un accidente o una agresión hacia el docente, por ello la Delegación de Educación en la Región III León, investiga los hechos en el ámbito de su competencia. Estaremos atentos a las investigaciones que al respecto realice la Fiscalía General del Estado -indicó el texto de la institución.

Por su parte, el director de Educación municipal en León, Jonathan de Jesús González, dijo que el caso lo lleva el departamento de Consejería Legal de la SEG.

Es un caso que sí estamos enterados y es algo que ya está revisándose directamente en la Secretaría de Educación de Guanajuato, obviamente no sabemos si fue un tema accidental o cómo se dieron los hechos y todo esto son situaciones lamentables, desafortunadas, sin embargo se estará dando esta parte de la atención para poder dar una resolución -aseguró

