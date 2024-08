¿"El Mayo” Zambada tenía razón? FGR acusa irregularidades en asesinato de Héctor Cuén

El 12 de agosto se difundió un video en el que se muestra el asesinato Héctor Melesio Cuén , en donde presuntamente habría perdido la vida en un asalto. La Fiscalía General de Sinaloa informó que su muerte se derivó de dicho ataque, pero cuando la Fiscalía General de la República (FGR) analizó el caso, detectó varias inconsistencias.

La FGR tuvo acceso a una copia autenticada de la carpeta de investigación de Sinaloa sobre el asesinato de Héctor Cuén. Los peritos y analistas de la AIC-FGR realizaron el análisis correspondiente y determinaron elementos que podrían ser clave.

Las irregularidades que tiene el informe la Fiscalía de Sinaloa por el asesinato de Héctor Cuén

En su comunicado oficial, la FGR informó que, en primer lugar, detectaron que en la necropsia no se establecieron de manera correcta los signos cadavéricos inmediatos, la temperatura, los signos tanatológicos, ni la descripción correcta y evolución del cuerpo.

Por si fuera poco, detectaron que el cuerpo tiene un fuerte hematoma en la cabeza. De igual manera, y como dato alarmante, el cuerpo recibió cuatro disparos en las piernas, mientras que en el video que se difundió del asesinato solo se escucha una detonación.

De igual manera, señalan que los empleados de la gasolinera no refieren haber escuchado disparos , así como una falta de mecánica en los hechos del evento. Acusan que no se procesó criminalistamente el lugar de los hechos ni el vehículo y que, pese a que había manchas de sangre en la batea de la camioneta, no se realizaron peritajes ni determinaciones al respecto.

Para concluir, la FGR refiere que no se cumplieron las medidas de preservación del cuerpo, ya que se permitió una incineración, lo cual va en contra de las prácticas criminalísticas sobre investigación de homicidios.

¿"El Mayo” Zambada tenía razón sobre la muerte de Héctor Cuén?

A través de una carta, “El Mayo” Zambada aseguró que el diputado Héctor Melesio Cuén Ojeda habría sido asesinado en el rancho y centro de eventos Huertos del Pedregal, a las afueras de Culiacán, Sinaloa. No en un intento de asalto en una gasolineria como establció la Fiscalía del estado.

“El Mayo” contó en su declaración que se reuniría con Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, y con Héctor Melesio Cuén Ojeda, el 25 de julio. Más adelante, el narcotraficante pidió que se esclareciera el asesinato de Cuén Ojeda, ya que habría sido al mismo tiempo y en el mismo lugar donde a él lo secuestraron.

“Héctor Cuén fue amigo mío desde hace mucho tiempo y lamento profundamente su muerte”. - escribió Zambada.

