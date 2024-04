“En México lo haces y no pasa nada”: El video viral que condena a Fofo Márquez

A una semana de su detención por el ataque a una mujer, el influencer Fofo Márquez , volvió a ubicarse en el centro de la polémica al admitir en un video haber golpeado a un policía en Estados Unidos. Sus dichos despertaron las críticas en las redes sociales y generaron indignación entre los espectadores.

El nuevo video viral de Fofo Márquez

Márquez, actualmente detenido en el Penal de Barrientos en Tlalnepantla, Estado de México, protagonizó un video filmado en una zona boscosa de EUA , donde reveló un presunto nuevo ataque. “Va en esta plataforma porque es más viral. Si en estos días no ven nada de mí es porque a lo mejor me deportaron o me encuentran en alguna prisión. Acabo de hacer algo que no debí haber hecho”, dijo.

Luego, brindó detalles del hecho: “Resulta que vino un policía a hablarme en inglés. Yo hablo muy poco inglés, y entonces me arrancó a forcejear. Pues, agarré, lo golpeé, le hice una llave y me eché a correr”.

“Aquí en Estados Unidos no es como en México, que LA HACES Y NO TE PASA NADA”



Incrédulo del sistema de justicia mexicano🇲🇽, Fofo Márquez cometió delitos creyéndose intocable.



— Perfil Criminal Podcast (@PerfilPodcast) April 10, 2024

Además, completó: “La verdad es que estoy un poco preocupado porque aquí en EUA no es como en México, que la haces y no te pasa nada. Entonces si ahorita no ven nada de mí es porque me pasó algo realmente. Quiero despedirme en caso de todos ustedes si llega a pasar eso”.

¿Por qué detuvieron a Fofo Márquez?

Fue el pasado jueves 4 de abril que a través de la plataforma de X que se comenzaron a difundir varias fotos y videos del momento en el que Márquez comenzó a golpear a una mujer en las calles del Estado de México.

Dentro de la grabación publicada se puede observar como el sujeto la golpea en el rostro. Posterior a ello y luego de dejar a su víctima en el suelo, el hombre de 26 años de edad pateó a su víctima.

Tras ello, las autoridades del Estado de México cumplimentaron una orden de aprehensión en su contra.

¿Por qué Fofo Márquez podría estar en prisión el resto de su vida?

Fofo Márquez podría atravesar los próximos 46 años de su vida en prisión por el delito de tentativa de feminicidio luego de que el juez determinara su vinculación al proceso tras haber golpeado brutalmente a la mujer.

#AProceso. La #FiscalíaEdoméx aportó elementos de prueba con los que la Autoridad Judicial del @PJEdomex vinculó a proceso a Rodolfo "N", alias "Fofo", por su probable intervención en el delito de feminicidio en grado de tentativa.



— Fiscalía Edoméx (@FiscaliaEdomex) April 10, 2024

La defensa de la víctima apunta a que el influencer sea imputado por el delito de femicidio en grado de tentativa, mientras que su abogado, Erick Rauda, intenta reclasificar el delito a lesiones dolosas.

De acuerdo con el Código Penal del Estado de México, la pena máxima para Márquez abarcaría de 26 a 46 años de cárcel.

Sin embargo, al ser en grado de tentativa al acusado se le aplicarían de uno a dos tercios de la pena prevista por el delito que se le imputa.

¿Quién es Fofo Márquez?

Rodolfo ‘Fofo’ Márquez, mexicano de 26 años, es hijo del ex dueño de la reconocida cadena de gasolineras Total en el país, Rodolfo Márquez Flores.

En la actualidad, el joven se dedica a crear contenido para las redes sociales y es conocido por protagonizar diversas polémicas en las que gasta una cantidad increíble de dinero en antros y establecimientos nocturnos.

