Asesino tenía un propósito: Revelan el motivo por el que mataron a las tres niñas y a su madre en Sonora

Justicia para Margarita y sus hijas: El desgarrador relato de las Buscadoras Una escena que quedará grabada: tres cuerpos de niñas, semienterradas, abrazadas y en pijama bajo un árbol en una zona rural de Hermosillo. Esto fue lo que encontró el colectivo Buscadoras por la Paz Sonora tras dos llamadas anónimas. Cecilia Delgado, líder del colectivo, narró para Hechos AM la terrible experiencia: "Una hermana abrazaba a otra, tratando de protegerla. Fue demasiado fuerte, no he podido dormir desde entonces". Las buscadoras, quienes pensaron encontrar restos, se toparon con las hijas de Margarita, la mujer hallada muerta un día antes. El miedo se les notaba en el rostro a las pequeñas, "incluso después de muertas". Las 10 integrantes del colectivo permanecieron en el lugar hasta el levantamiento de los cuerpos. "Queremos justicia. Lo que hizo ese hombre no tiene nombre. Ninguna niña merece morir así", claman las valientes buscadoras.