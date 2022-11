Detienen a presunto feminicida de la cantante Jazmín Adriana en Oaxaca

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) logró la detención de Edmundo Ángel “N”, presunto feminicida de la joven cantante Jazmín Adriana, de 25 años de edad, quien fue encontrada sin vida en la comunidad de San Lorenzo Cacaotepec, municipio Etla.

Ricardo Mejía Berdeja, subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), anunció este jueves en la conferencia de prensa matutina, la detención de Edmundo Ángel “N”, presunto feminicida de la joven cantante del grupo musical Titanes.

Fue detenido y cumplimentada una orden de aprehensión contra Edmundo Ángel “N” como presunto responsable de este delito -señaló.

Gobierno de México En menos de 72 horas el presunto responsable del feminicidio de Jazmín Adriana fue detenido.

El funcionario indicó que el aseguramiento se dio en menos de 72 horas desde que fue localizado el cuerpo de la también activista, originaria de Cuilapam de Guerrero, Oaxaca, que dejó orfandad a una niña.

Agregó que el detenido se disfrazaba de policía, pues aparece con dicha indumentaria en fotografías de sus redes sociales; no obstante, no se precisó si tenía alguna relación con la víctima. Además, se dio a conocer que no se localizó ni el teléfono ni la bolsa de la víctima.

Se espera que en las próximas horas Edmundo Ángel “N” sea presentado ante un juez, quien determinará su situación jurídica.

De acuerdo con el informe del subsecretario de Seguridad, la víctima fue encontrada a aproximadamente 900 metros de donde fue vista por última vez con vida, presentaba múltiples lesiones por arma blanca.

Los análisis periciales revelaron que la causa de muerte fue una hemorragia interna extensa por perforación de la vena cava superior, perforación pulmonar y alteración hepática por arma punzo cortante.

Recordemos que el cuerpo de Jazmín Adriana fue localizado la mañana del pasado 7 de noviembre en un paraje de la jurisdicción de la comunidad oaxaqueña de San Lorenzo Cacaotepec.

Según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), hasta septiembre de 2022, Oaxaca es el quinto estado con más casos de feminicidios, solo por debajo del Estado de México; la Ciudad de México; Nuevo León y Veracruz.

