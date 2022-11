Ariadna Fernanda: Inician investigación contra funcionarios de Fiscalía de Morelos

La Fiscalía Anticorrupción de Morelos detalló que dio inició una carpeta de investigación de oficio por posibles delitos en los que incurrieron funcionarios de la Fiscalía General del estado, en el caso de Ariadna Fernanda López, hallada sin vida en la carretera La Pera-Cuautla, a la altura del municipio de Tepoztlán.

A través de una tarjeta informativa, la dependencia informó que inició su actividad investigadora con autonomía para esclarecer los presuntos actos de corrupción cometidos por personal de la Fiscalía de Morelos en el caso de Ariadna Fernanda.

Esta decisión de las autoridades deMorelos, corresponden tras lo señalado por la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, quien acusó a la Fiscalía de Morelos de intentar ocultar el feminicidio de Ariadna Fernanda López por “presuntos vínculos” con el hombre acusado del feminicidio, Rautel ‘N’, que se entregó este lunes ante las autoridades en el Estado de Nuevo León.

Consideramos que hay un encubrimiento del fiscal general de justicia de Morelos -mencionó Sheinbaum este lunes en conferencia de prensa.

La mandataria capitalina mostró grabaciones que captaron tres momentos de lo qué pasó con la joven: primero en un bar en la colonia Roma, luego se pudo observar en un elevador del edificio de Campeche 175, en la misma colonia, donde presuntamente perdió la vida y se hallaron restos de sangre.

En la última imagen, la mandataria señaló que se trataba de una fotografía fuerte, debido a que muestra el momento en que Rautel ‘N’ carga sin vida a la joven y la mete a un auto para deshacerse de ella.

Sheinbaum revela video donde Rautel "N" carga cuerpo de Ariadna Fernanda

La jefa de gobierno a señaló que el fiscal de Morelos encubre el feminicidio de la joven, ya que hicieron un peritaje ‘científico’ que aseguraba que Ariadna Fernanda murió por broncoaspiración etílica, pero un segundo peritaje hecho por la Fiscalía de CDMX, a petición de los familiares, arrojó que la causa de muerte fueron contusiones.

Nunca dijimos que no había feminicidio: Fiscal de Morelos

Uriel Carmona, fiscal de Morelos, respondió a Claudia Sheinbaum luego de que lo acusó de encubrir el feminicidio de Ariadna Fernanda , e indicó que nunca dijo “que no había feminicidio”.

De acuerdo con El Sol de Cuernavaca, Uriel Carmona, defendió la investigación realizada por la institución a su cargo.

El funcionario señaló que nunca se indicó que no existía el feminicidio, sino que no se encontraron las pruebas para determinarlo, más no se descartó la posibilidad hasta que culminaran las investigaciones.

Además rechazó entrar en una polémica o enfrentamiento con la institución homóloga de la Ciudad de México, muchos menos con los familiares de la Ariadna y negó haya una doble victimización con la forma de proceder en la entidad; aseguró que ha sostenido comunicación con su homóloga, Ernestina Godoy, para coadyuvar en las investigaciones.

