Vinculan a proceso a menor por presunto abuso a niño en Nuevo León

Este miércoles 18 de enero, la Fiscalía de Nuevo León dio a conocer que vincularon a proceso a adolescente acusado de abuso sexual a un niño de 3 años en un salón de fiestas infantiles en el estado.

Adolescente vinculado a proceso por abuso

A través de redes sociales, la Fiscalía de Nuevo León informó que el adolescente ya lleva un tratamiento psicológico y será investigado por delito Equiparable a la Violacion, además de que le fueron impuestas medidas cautelares de no acercarse ni tampoco comunicarse con la víctima y sus padres.

La @FiscaliaNL presentó en audiencia actos de investigación y elementos de prueba que un Juez consideró suficientes para vincular a proceso a un adolescente imputado por la agresión sexual a un menor de edad al interior de un salón de fiestas infantiles en Escobedo, N.L.

Clausuran salón de fiestas tras abuso a niño

En noviembre pasado y en un salón de fiestas de Nuevo Léon, un niño sufrió abuso sexual por parte de un menor de edad que tiene 13 años y habría sido empleado del establecimiento “Kiddo’s”.

La mamá del menor, que es educadora, dijo que el lugar no contaba con cámaras de seguridad, ya que solicitó las grabaciones después de que su hijo le compartiera lo que había pasado.

El abuso del niño ocurrió dentro de una cabina o casita de juegos, que solo estaba iluminada por luces neón y el resto estaba en oscuridad, ya que la temática eran los videojuegos.

La madre del niño narró que a través de redes sociales que “Marcelo se quedó ahí, esa parte no logro entenderla al 100, entonces me acerco y veo a Marcelo como inquieto, diferente, con la mirada perdida, salgo y me dice ‘Mamá, el muchacho me metió el pene a la boca’. También relató que cuando salió del módulo de videojuegos, el menor se limpió la boca “con asco”.

La mujer le tomó fotografías y llamó a la policía, los agentes levantaron los datos correspondientes y después acudieron a levantar una denuncia en la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León.

La mamá del pequeño señaló que ese día estaba lloviendo, hacía mucho frío y la víctima no tenía hambre, además de que empezó a arder en fiebre. Por su parte, la mamá del aparente agresor de 13 años argumentó que su hijo no era así y “era bien tranquilo”.

El pasado 11 de enero, el sitio fue clausurado por no contar con los “requerimientos, permisos, ni el personal capacitado para su operación”, de acuerdo con lo que informó Andrés Mijes, alcalde del municipio de Escobedo, Nuevo León.

