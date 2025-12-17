Transportistas de carga evitan pasar por Puebla debido a los constantes asaltos

Andy Rossini, transportistas de AMOTAC Puebla, señaló hay mucho crimen organizado que está lacerando a todos los compañeros. El estado es la entidad con más robos en unidades de carga en el país, pues de enero a noviembre de 2025, la fiscalía abrió mil 475 carpetas de investigación.

La Fiscalía de Puebla no investiga el destino de los cargamentos robados

Este delito pasó de 19.5% de 2024 a 23.5% este 2025

Las promesas y discursos no concuerdan con las acciones para proteger al estado