Se entrega "El Yeicob" señalado por liderar red de robo combustible, armas y droga, vinculada a Raúl Rocha Cantú

Transportistas de carga evitan pasar por Puebla debido a los constantes asaltos

Puebla lidera la lista de estados con más robos a transporte de carga; tan solo en 2025 la fiscalía abrió casi mil 500 carpetas de investigación.

Por:  Adriana Pacheco

Andy Rossini, transportistas de AMOTAC Puebla, señaló hay mucho crimen organizado que está lacerando a todos los compañeros. El estado es la entidad con más robos en unidades de carga en el país, pues de enero a noviembre de 2025, la fiscalía abrió mil 475 carpetas de investigación.

  • La Fiscalía de Puebla no investiga el destino de los cargamentos robados
  • Este delito pasó de 19.5% de 2024 a 23.5% este 2025
  • Las promesas y discursos no concuerdan con las acciones para proteger al estado
