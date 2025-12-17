Habitantes de la CDMX se sienten inseguros al caminar por las calles
¿Confía en que todo está bien? Los habitantes de la CDMX se sienten inseguros hasta de ir a la tienda debido a la constante violencia.
El Gobierno de la Ciudad de México informó que entre enero y noviembre los delitos de alto impacto disminuyeron un 13% con relación al mismo periodo de 2024. Sin embargo, los habitantes tienen miedo hasta de ir a la tienda, a los bancos o caminar por las calles.
- El robo con violencia es constante en las calles, sobre todo en las noches
- El robo de autopartes hasta asaltos en el transporte público son los causantes del miedo de los habitantes