inklusion.png Sitio accesible
adn bueno
Breaking News

Se entrega "El Yeicob" señalado por liderar red de robo combustible, armas y droga, vinculada a Raúl Rocha Cantú

Habitantes de la CDMX se sienten inseguros al caminar por las calles

¿Confía en que todo está bien? Los habitantes de la CDMX se sienten inseguros hasta de ir a la tienda debido a la constante violencia.

Videos,
Seguridad

Por:  Adriana Pacheco

El Gobierno de la Ciudad de México informó que entre enero y noviembre los delitos de alto impacto disminuyeron un 13% con relación al mismo periodo de 2024. Sin embargo, los habitantes tienen miedo hasta de ir a la tienda, a los bancos o caminar por las calles.

  • El robo con violencia es constante en las calles, sobre todo en las noches
  • El robo de autopartes hasta asaltos en el transporte público son los causantes del miedo de los habitantes

Tags relacionados
CDMX