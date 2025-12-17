7 de cada 10 ciudadanos de CDMX se sienten inseguros en las calles
El gobierno capitalino informó que de enero a noviembre los delitos de alto impacto disminuyeron un 3%, el robo con violencia es uno de los delitos más comunes.
- Según las autoridades, el robo de vehículos y autopartes disminuyó 14% en los primeros 11 meses de 2025.
- Entre enero y noviembre se denunciaron 52 mil 842 robos en todas sus modalidades y 10 mil fueron con violencia
- 7 de cada 10 capitalinos se sienten inseguros, las alcaldías como Iztapalapa, Gustavo A. Madero y Xochimilco tuvieron un incremento considerable.