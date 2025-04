Jeep inició rumores de la muerte del Gordo Arce, el amigo de Markitos Toys, en ataque en Tlaquepaque

¿Mataron al Gordo Arce, amigo de Markitos Toys ? Este martes 15 de abril, autoridades de Jalisco reportaron la ejecución de dos hombres que circulaban en una camioneta tipo jeep, en la colonia López Cotilla de Tlaquepaque, en Jalisco.

Inmediatamente, circularon rumores acerca de la posible muerte del Gordo Arce, influencer y amigo de Markitos Toys, ya que los internautas notaron el parecido de una camioneta en la escena del crimen con la del creador de contenido.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

¿Quién es el Gordo Arce, amigo de Markitos Toys?

Carlos Daniel Arce Camacho, conocido en redes sociales como el Gordo Arce, es un influencer y amigo del también creador de contenido Markitos Toys, cuyo nombre se ha convertido en tendencia en las últimas semanas, debido a su amistad con El Nini, ex jefe de seguridad de ‘Los Chapitos’ y, el asesinato de su hermano, Gail Castro.

El Gordo Arce es un youtuber y cantante de regional mexicano que también usa sus redes sociales para compartir su estilo de vida lleno de lujos; así como, sus colaboraciones con otros artistas. En su cuenta de Instagram cuenta con más de 1.5 millones de seguidores.

Al perecer ejecutaron a "El Gordo Arce" amigo de Markitos Toys. pic.twitter.com/GWWb3rgbuX — Clodomiro (@Clodomi62180957) April 15, 2025

Misteriosa camioneta inicia rumores de la muerte del Gordo Arce

Luego de que la Fiscalía del estado de Jalisco informara que hubo una ejecución a balazos en Tlaquepaque, Jalisco, las imágenes que comenzaron a circular en redes sociales pusieron en alerta a los seguidores del Gordo Arce, pues la camioneta en la que circulaban los dos hombres que fueron asesinados era idéntica a la que el influencer había presumido recientemente en uno de sus videos.

Al parecer, la camioneta tipo jeep que apareció en las imágenes de la ejecución tiene las mismas placas y modelo de automotor que salió en el video del famoso. Esta situación se da luego de que se diera a conocer una supuesta lista de ‘Los Mayitos’ en la que aparecen nombres de influencers que estarían amenazados de muerte por trabajar para ‘Los Chapitos’.

De acuerdo con los informes de medios locales, tras una discusión entre los ocupantes del jeep y otras personas, se desató una persecución que terminó con la ejecución de dos hombres. Uno de los ocupantes del jeep fue baleado cuando intentaba ocultarse en una purificadora de agua, mientras que el segundo, fue asesinado mientras intentaba subir por unas escaleras para huir por las azoteas.

Hasta el momento, no se ha confirmado que el Gordo Arce, amigo de Markitos Toys, haya muerto en Tlaquepaque; no obstante, la Fiscalía de Jalisco informó que los ejecutados no tenían ningún vínculo con redes sociales ni plataformas digitales.

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos