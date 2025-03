Aduanas decomisó 300 millones de pesos en productos chinos que entraron ilegalmente a México

La Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) realizó un decomiso sin precedentes de productos chinos , con un valor superior a los 300 millones de pesos. El operativo se realizó en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Estos productos chinos ingresaron al país de manera ilegal a través de la aduana de Pantaco, en Azcapotzalco, Ciudad de México, considerada como una de las principales puertas de mercancía.

El despliegue operativo comenzó el 5 de marzo y es uno de los decomisos más significativos en el combate contra el contrabando y el comercio de mercancías ilegales en México.

Los productos chinos que fueron decomisados en la aduana

Las autoridades informaron que había todo tipo de productos en las cajas decomisadas, entre las que destaca:



Ropa

bocinas

moto-scooters

bicicletas

taladros

gatos hidráulicos

juguetes

mochilas

patines eléctricos

sillas ejecutivas

Cabe destacar que no existe un origen claro de estos productos . Es decir, no se puede asegurar que sean productos de alguna plataforma de compras en línea como Temu o Shein, o si son productos que estaban destinados para la piratería en comercios no oficiales.

Como se mencionó, el decomiso de estos productos equivale a más de 300 millones de pesos en mercancía, por lo que representa un duro golpe al comercio que no cumple con los estándares y regulaciones aplicadas en la normatividad mexicana.

#ANAMInforma📢 #ComunicadoDePrensa🗞️

🎯Se realizó un decomiso histórico de mercancías ilícitas en la aduana de #Pantaco

🛃La #ANAM, en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana @SSPCMexico realizaron un decomiso histórico por más de 300 millones de pesos… pic.twitter.com/rOfMmexWEz — Aduanas de México (@AduanasMx) March 10, 2025

¿Por qué decomisaron esta mercancia de productos chinos?

Desde el momento en el que todos estos productos ingresaron a México sin pasar por las medidas de regulación establecidas, se convirtieron en ilegales, por lo que las autoridades tienen la obligación de decomisarlos para que no salgan al mercado.

De entrar en circulación, podrían ser perjudiciales para los mexicanos, ya que no han cumplido con los estándares de seguridad y calidad que hay en nuestro país.

