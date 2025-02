Asesinan a Sofía Raygoza, madre buscadora en Zacatecas; su hija desapareció en 2023

La Fiscalía de Zacatecas confirmó la muerte de Sofía Raygoza. Su cuerpo fue hallado al interior de un vehículo en el municipio de Villanueva, al sur de la entidad; había señales de violencia y el delito es investigado como feminicidio.

Sofía era una madre buscadora de la región. En el 2023 denunció la desaparición de su hija y encaró a las autoridades para exigir que hicieran su trabajo; desde entonces, emprendió distintas acciones para encontrarla, convirtiéndose en un símbolo para otras madres buscadoras.

La hija de Sofía Raygoza desapareció en 2023

En febrero de aquel año, la activista denunció la desaparición de su hija, Frida Sofía, y recorrió el país para encontrarla. Asimismo, encaró en un evento público al entonces alcalde de Jerez, Humberto Salazar.

Le recriminó la falta de acciones de búsqueda y el video se hizo viral en redes sociales. “Ya basta, vengo sola, no vengo con nadie, yo no necesito a nadie, vengo por mí. Lo que está pasando en Jerez y en todo el estado de Zacatecas , y quiero que el gobernador y que usted, señor, presidente, me escuche. Ustedes me conocen”, dijo en aquel entonces.

A raíz de esto, las autoridades implementaron nuevos protocolos en Zacatecas para mejorar la atención a las víctimas de desaparición. Un motivo importante por el cual Sofía se convirtió en una referente en cuanto a madres buscadoras.

Fiscalía confirma la muerte de Sofía Raygoza

Dos años después, la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de Zacatecas informó que hallaron el cuerpo de la activista sin vida, en el asiento del conductor de un vehículo color gris. Fue apenas el 10 de febrero cuando los familiares acudieron a reconocer el cuerpo, para después continuar con las investigaciones correspondientes.

