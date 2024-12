Como en Breaking Bad, narco recluta a estudiantes de química para fabricar fentanilo: NYT

Un nuevo reportaje asegura que en la búsqueda por expandirse, el narcotráfico ya no recluta a sicarios, migrantes, sino a “nuevos talentos”, o mejor dicho estudiantes de química, como si se tratara de la icónica serie Breaking Bad, en donde participa Bryan Cranston, para la fabricación de fentanilo .

El famoso medio estadounidense The New York Times (NYT) nuevamente puso en el ojo público la crisis de inseguridad empujado por la droga, sobre todo el fentanilo. Ahora, en su más reciente reportaje menciona que en la corrupción y red del crimen ya no solo están sicarios, policías, sino alumnos de química que acuden a universidades mexicanas.

¿Qué son los “cocineros” y por qué los alumnos de química son reclutados?

En su reportaje publicado el 1 de diciembre, el NYT detalla cómo el Cártel de Sinaloa acude a las escuelas para contratar a sus nuevos “cocineros”, quienes se encargan de fabricar los estupefacientes para que se pueda ocultar en cualquier tipo de objetos.

Los estudiantes tienen una tarea, el de producir fentanilo y que dicha droga sea “mejor” y “potente” sin comprar químicos de China con el objetivo de tener más control y sin depender de nadie.

¿Cómo recluta el narco a los estudiantes de química?

De acuerdo con la información del medio, el narco se infiltra en campos universitarios solo para familiarizarse con las técnicas para cocinar drogas sintéticas o redes familiares.

Asimismo, integrantes del Cártel de Sinaloa se disfrazan de conserjes para reclutar a los jóvenes estudiantes “más prometedores” y les ofrecen cantidades exorbitantes para que trabajen para ellos.

¿Qué dijo Claudia Sheinbaum sobre el reportaje de NYT?

Tras ser cuestionada por el reportaje de The New York Times, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, rechazó que los cárteles de la droga recluten a los jóvenes estudiantes de química y recalcó que México no tiene una crisis de consumo de fentanilo como Estados Unidos (EUA).

La mandataria mexicana aseguró que dicha información seguramente fue sacada de la serie de Breaking Bad , ya que su administración no tiene información de dicha situación.

Hoy pregunté en el gabinete y no hay información sobre esto. Hay una serie muy conocida que recibió muchos premios, de un profesor de química en Estados Unidos que hace apología de esto, a lo mejor de ahí lo sacaron, porque no tenemos información.

