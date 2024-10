“Es riesgoso ser joven en México": Así opera y recluta el narco en los estados

Hace 18 años en México se inició una estrategia de seguridad que cambió la vida para siempre en el país, la Guerra contra el Narco no sólo sirvió para dejar en claro el poder de los grupos del crimen organizado en el país, sino que modificó las dinámicas sociales.

Tras tres sexenios y uno cuarto iniciando, la inseguridad y los brotes de violencia no ha hecho más que aumentar, pese a los esfuerzos gubernamentales por erradicar dichas cosas, especialmente con el uso de las Fuerzas Armadas en actividades civiles.

En medio de esto se encuentran las infancias y las juventudes, grupos etarios que no conocieron a México sin noticias relacionadas con la muerte o el caos de los conflictos entre los grupos delictivos, es por eso que en adn40 hablamos con el periodista Manu Negrete sobre su nuevo libro Vivir con el Narco.

La Guerra contra el Narco en el sexenio de Calderón

Muy pocas personas recuerdan cómo era México antes de que iniciara la Guerra contra el Narco durante el sexenio del expresidente Felipe Calderón Hinojosa ; sin embargo, cuando arrancó esta estrategia de seguridad no era oída fuera del país y pocos se enteraron cómo salieron las Fuerzas Armadas de sus cuarteles a las calles.

(De la Guerra contra el Narco) no tenía idea, no se escuchaba en España -expuso.

Es en ese contexto que el periodista llegó al país y, según recuerda, pudo ver (desde Veracruz) como la nación se fue convirtiendo en un baño de sangre, lo cual se ha transformado en indolencia por una parte de la ciudadanía y de los gobiernos que deciden ignorar los problemas.

Con el paso de los años, las Fuerzas Armadas se afianzaron en tareas de seguridad pública, incluso de construcción de infraestructura del Estado; no obstante, los casos de inseguridad y violencia no han cesado.

¿Los programas sociales funcionan para erradicar la violencia?

Pese a lo desalentador que puede ser el contexto de violencia, los gobiernos federales, especialmente el de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y el de Claudia Sheinbaum Pardo, han apostado por los programas sociales para erradicar que los jóvenes se unan a los grupos criminales.

Ante esto, el comunicador en su texto cuestiona si éstos han servido y tras un trabajo periodístico, establece que, en realidad, poco han ayudado debido a que ser joven se ha vuelto peligroso en el país debido a que hay más allá de una decisión personal cuando se unen a las organizaciones delictivas.

De acuerdo a lo que comentó Manu Ureste a este medio, los programas sociales están fallando puesto que sólo son reactivos, es decir, no se ha trabajado en políticas públicas que ayuden a combatir los problemas que general las familias rotas o la falta de movilidad social.

Y es que muchas veces los jóvenes no tienen otra alternativa debido a que son obligados a entrar a las organizaciones criminales, pues en caso de no acceder, ellos o sus familias sufren peligro; no obstante, no se le debe de restar la importancia a lo aspiracional que ha resultado el mundo del narcotráfico.

Getty El narcotráfico se ha vuelto una parte imperante de la sociedad mexicana, pese a los esfuerzos por erradicarlos

“Disfruta lo votado”, ¿de verdad es aplicable en estados como Guerrero?

Finalmente, el periodista pudo profundizar en la idea de “disfruta lo votado”, una frase que se popularizó desde que concluyeron las elecciones del pasado 2 de junio y que se profundizó tras los desastres naturales que han ocurrido en estados como Guerrero.

Sin embargo, el periodista, tanto en su libro como en la entrevista, puntualizó que en México existen lugares donde la gente no vota tan libremente, como podría parecer, por lo que la frase, más allá de que sea un gesto moral, en realidad rechaza los contextos de violencia que enfrenta la población en los ejercicios democráticos.

