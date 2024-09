Violencia en Sinaloa: Hallan cuerpos dentro de una camioneta abandonada y hay bloqueos en carreteras

El estado de Sinaloa se mantiene bajo una ola de violencia que se ha extendido durante semanas. Los enfrentamientos entre organizaciones criminales han provocado terror en la entidad y en esta ocasión, la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador quedó opacada por el hallazgo de una camioneta abandonada con cuerpos de personas asesinadas dentro, con el mensaje “Bienvenidos a Culiacán”.

La camioneta fue encontrada a un costado de la calzada Heroico Colegio Militar, cerca de uno de los accesos al fraccionamiento Alturas del Sur, en Culiacán . En su interior estaban los cuerpos de al menos cinco personas que presentaban impactos de bala. Autoridades acordonaron la zona para realizar la investigación correspondiente.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

Bloquean la carretera Culiacán - Mazatlán

Durante la tarde del sábado 28 de septiembre, la carretera de Culiacán - Mazatlán fue bloqueada por tráilers quemados, a la altura del poblado de Potrerillos del Norte, en el municipio de Elota.

Medios locales señalan que fueron civiles armados los que incendiaron el tráiler para provocar el bloqueo de la Culiacán - Mazatlán, carretera que también había sido bloqueada el viernes 20 de septiembre. Hasta el momento, elementos de la Guardia Nacional trabajan para reabrir la vialidad.

Cabe recordar que, precisamente en el municipio de Elota , también el pasado viernes 20 de septiembre, elementos del Ejército se enfrentaron con grupos civiles armados y dos militares resultaron heridos.

AMLO minimiza la violencia en Sinaloa

En su discurso en El Rosario, en su visita a la entiedad, el presidente Andrés Manuel López Obrador minimizó la violencia que hay en el estado de Sinaloa . Aseguró que no se debe estigmatizar a los habitantes del estado y que, aunque reconoció que sí hay un problema en la región, el escenario no es tan malo como lo hacen ver los medios de comunicación.

“Yo confío en que pronto las cosas vuelvan a la calma, porque durante todo el Gobierno no tuvimos ningún problema, fue en estos últimos días, en estos últimos meses, por una decisión que tomaron que no fue correcta y que se fraguó en el extranjero”, declaró AMLO durante la inauguración de la zona de riego de la presa Santa María.

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.