Estas son las diferencias entre la viruela del mono y la varicela

La viruela del mono es una enfermedad que ha ocupado la atención de la población a nivel mundial, es importante conocer cuáles son sus particularidades y en qué se distingue de otros padecimientos, por lo que te compartimos cuáles son las diferencias entre la viruela del mono y la varicela.

Viruela del mono

La viruela del mono es una enfermedad infecciosa que se da principalmente en las zonas remotas de África central y occidental, cerca de las selvas tropicales, la cual tiene como principal rama de transmisión a roedores y primates.

Esta enfermedad produce síntomas parecidos a los que se observaban en los pacientes de viruela común en el pasado, aunque según con la Organización Mundial de la Salud (OMS), produce efectos menos graves.

La OMS señaló que el periodo de la viruela del mono suele ser de 6 a 16 días, aunque puede variar entre 5 y 21 días.

Los síntomas de esta enfermedad son:



Sarpullido en todo el cuerpo

Fiebre

Dolor de cabeza

Dolores musculares y de espalda

Ganglios linfáticos inflamados

Escalofríos

Agotamiento

La varicela

Por su parte, la varicela es una enfermedad infecciosa causada por el virus varicela-zóster, la cual se contagia entre personas que no han tenido antes la enfermedad o que no se han vacunado. Afecta principalmente a los niños debido a que aún no cuentan con las defensas necesarias.





La varicela es muy contagiosa, se puede dar por el contacto con saliva o fluidos nasales, así como con el simple hecho de tocar el líquido de las ampollas de la persona enferma.

Los síntomas de la varicela pueden aparecer uno o dos días después de la infección:

Fiebre

Pérdida de apetito

Dolor de cabeza

Cansancio y malestar

Erupción cutánea

La erupción cutánea tiene tres fases: bultos rojos o rosados que sobresalen, formación de ampollas llenas de líquido y creación de costras en ampollas abiertas.

La varicela es una enfermedad viral muy contagiosa. La vacunación es la principal medida preventiva contra esta enfermedad. Recuerda vacunar a los niños de 12 meses de edad y reforzar a los 4 o 6 años. La mejor prevención es la vacunación. #PrevenirEsSalud pic.twitter.com/VA4BsW4578 — Secretaría de Salud del Estado de México (@SaludEdomex) November 28, 2020

¿Cuáles son las diferencias entre la viruela del mono y la varicela?

Si bien estas dos enfermedades tienen síntomas similares, es importante recalcar cuáles son las diferencias para que no haya confusión:



1.- La erupción cutánea de la viruela del mono también aparece en las palmas de las manos y plantas de los pies, pero en la varicela, esto no sucede

2.- Los ganglios linfáticos en la viruela del mono se pueden inflamar días antes de la aparición de las manchas en la piel, en la varicela no hay ganglios linfáticos inflamados.

3.- Las lesiones cutáneas que causa la viruela del mono causan dolor, pero no picor. Podría picar cuando ya se formó la costra, sin embargo, en la varicela, el picor sí es intenso desde las manchas en la piel.

4.- En la viruela del mono, las manchas cutáneas podrían tardar varios días en aparecer desde que que se siente el malestar en general, pero en la varicela, las manchas solo aparecen 24 o 36 horas después.

5.- La viruela del mono dura entre 2 y 4 semanas, mientras que la varicela dura entre 4 y 7 días.

