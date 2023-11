Tener niveles bajos de testosterona puede aumentar el riesgo de artritis, dice estudio

Tener niveles bajos de testosterona puede aumentar el riesgo de artritis, según un estudio reciente que encontró una relación entre esta hormona y esta enfermedad inflamatoria de las articulaciones.

La artritis es una enfermedad que afecta a las articulaciones, causando dolor, rigidez e inflamación. Existen diferentes tipos de artritis, como la artrosis y la artritis reumatoide, que tienen causas y síntomas distintos. La artrosis es el tipo más común y se produce por el desgaste del cartílago que recubre las articulaciones. La artritis reumatoide es una enfermedad autoinmune que ataca al tejido que envuelve las articulaciones, provocando su inflamación y deformidad.

La artritis es una enfermedad muy frecuente, especialmente entre las personas mayores. Según la Organización Mundial de la Salud, se estima que más de 18 millones de personas en el mundo sufrían algún tipo de artritis en 2019. Además, esta enfermedad puede afectar a la calidad de vida de los pacientes, limitando su movilidad y su capacidad para realizar actividades cotidianas.

¿Qué tiene que ver la testosterona con la artritis?

La testosterona es una hormona sexual que se produce principalmente en los testículos de los hombres y en los ovarios de las mujeres. Esta hormona tiene múltiples funciones en el organismo, como regular el desarrollo muscular, óseo y sexual, así como el estado de ánimo y la energía.

Los niveles de testosterona pueden variar por diferentes motivos, como la edad, el estrés, la dieta, el ejercicio o ciertas enfermedades. Algunos estudios han sugerido que los niveles bajos de testosterona pueden estar relacionados con un mayor riesgo de padecer algunas enfermedades crónicas, como la diabetes, las enfermedades cardiovasculares o la osteoporosis.

Un estudio reciente publicado en la revista Scientific Reports exploró la posible asociación entre los niveles de testosterona y el riesgo de artritis. Los investigadores analizaron los datos de más de 10 mil adultos extraídos de la National Health and Nutrition Examination SurveyTrusted Source (NHANES) en Estados Unidos. Los participantes respondieron a un cuestionario sobre sus hábitos de vida, su estado de salud y sus antecedentes médicos. También se les midió el nivel de testosterona en sangre y se les diagnosticó o no artritis mediante un examen físico y radiológico.

Los investigadores ajustaron los resultados teniendo en cuenta factores que podrían influir en la relación entre la testosterona y la artritis, como el consumo de alcohol, el tabaquismo, la diabetes, el nivel de estudios, el sexo y el estado civil. El estudio encontró que los participantes con artritis tenían niveles séricos de testosterona más bajos que los participantes que no tenían artritis. También se observó que los niveles más bajos de testosterona se asociaban a un mayor riesgo de artritis en los análisis realizados con determinados modelos estadísticos. El análisis de subgrupos reveló que la asociación entre niveles bajos de testosterona y artritis era mayor entre los participantes con un índice de masa corporal más elevado y entre las mujeres.

¿Qué significa esto?

Los autores del estudio señalan que sus hallazgos sugieren que la testosterona podría tener un efecto protector contra la artritis, al menos en algunos grupos poblacionales. Sin embargo, también advierten que se trata de un estudio observacional que no puede establecer una relación causal entre ambas variables. Es decir, no se puede afirmar que tener niveles bajos de testosterona cause artritis, ni que aumentar los niveles de testosterona prevenga o mejore esta enfermedad.

Los mecanismos biológicos que podrían explicar esta asociación son aún desconocidos, pero los investigadores plantean algunas hipótesis. Por un lado, la testosterona podría tener un efecto antiinflamatorio en las articulaciones, al inhibir la producción de ciertas sustancias químicas que favorecen la inflamación. Por otro lado, la testosterona podría estimular el crecimiento y la reparación del cartílago, al aumentar la síntesis de colágeno y la actividad de las células que forman este tejido.

Los autores del estudio sugieren que medir los niveles de testosterona podría ser útil para identificar a las personas con mayor riesgo de desarrollar artritis, especialmente si tienen otros factores de riesgo asociados. Así, se podría ofrecer una intervención precoz y personalizada para prevenir o tratar esta enfermedad. Sin embargo, también recalcan que se necesitan más estudios para confirmar sus resultados y para evaluar la eficacia y la seguridad de la terapia con testosterona en los pacientes con artritis.

