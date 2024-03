Reutilizar el aceite de cocina podría provocar daño cerebral

Las enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer afectan a millones y el aceite de cocina reutilizado podría tener un papel preocupante en el desarrollo de estas.

Presentado en Discover BMB 2024 y publicado en el Journal of Biological Chemistry, el estudio sugiere que el aceite reutilizado podrían ser más dañinos de lo que pensábamos, afectando negativamente el eje intestino-cerebro-hígado, un sistema vital para mantener nuestra salud neurológica. El Dr. Kathiresan Shanmugam y su equipo de la Universidad Central de Tamil Nadu, India, descubrieron que las ratas alimentadas con dietas que incluían aceite reutilizado mostraban signos significativos de neurodegeneración comparadas con aquellas en dietas estándar.

El aceite, al ser recalentado o reutilizado, sufren cambios químicos adversos, perdiendo antioxidantes beneficiosos y generando compuestos nocivos. Este proceso no solo disminuye el valor nutricional del aceite, sino que también contribuye al estrés oxidativo y la inflamación, factores conocidos por su papel en el desarrollo de enfermedades crónicas, incluidas las neurodegenerativas.

A la luz de estos hallazgos, expertos en nutrición como Alyssa Simpson y la Dra. Alexandra Filingeri enfatizaron para Medical News Today la importancia de optar por dietas ricas en antioxidantes y ácidos grasos omega-3, y de evitar el consumo frecuente de alimentos fritos. Estos nutrientes, presentes en alimentos como la cúrcuma, las almendras, frutas, bayas, y verduras, pueden reducir el riesgo de neurodegeneración protegiendo contra el estrés oxidativo y la inflamación.

Además, mantener un microbioma intestinal saludable, a través del consumo de probióticos y siguiendo patrones dietéticos como la dieta mediterránea o MIND, se presenta como una estrategia prometedora para proteger contra la neurodegeneración.

La evidencia de este estudio refuerza la necesidad de ser conscientes de cómo la preparación y elección de nuestros alimentos puede influir en nuestra salud a largo plazo. Evitar o minimizar el uso de aceite recalentado o reutilizado podría ser un paso sencillo pero significativo hacia la preservación de nuestra salud neurológica y general.

