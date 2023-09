Discos menstruales, toallas o tampones, ¿qué es más eficiente durante el ciclo menstrual?

La batalla por el mejor producto menstrual comenzó y fue gracias a una nueva investigación realizada por expertos de la Universidad de Salud y Ciencia de Oregón. Se trata del primer estudio que compara la absorción de sangre humana, mismo que sugiere que los discos menstruales son mucho mejores que las copas o los tampones tradicionales respecto al flujo vaginal abundante. Los resultados podrían ayudar a una mejor evaluación de problemas subyacentes como trastornos hemorrágicos o fibromas.

Los fabricantes de estos productos suelen realizar pruebas con suero fisiológico o agua para calcular la absorción de estos métodos, aún en consideración de que la sangre menstrual es mucho más densa e incluye secreciones y tejido del revestimiento endometrial desprendido. Además, no existe ninguna normativa sobre el etiquetado de los productos menstruales, lo que dificulta evaluar si un producto puede ser más absorbente que otro.

La Dra. Bethany Samuelson Bannow, de la Universidad de Salud y Ciencias de Oregón (Portland, EE.UU.), y sus colegas realizaron una serie de pruebas para determinar la absorción de 21 productos de higiene menstrual, por lo que recurrieron a glóbulos rojos empaquetas (o sea, lo que queda de la sangre entera tras eliminar el plasma y las plaquetas).

Utilizaron copas vaginales y compresas de diferentes niveles de absorción y de varios fabricantes, además de tampones de la misma marca con diferentes niveles de absorción, copas menstruales de varios tamaños, cuatro marcas distintas de discos menstruales en tamaños pequeño y grande de la misma marca, y tres pares de bragas superabsorbentes.

“Aunque no podemos medir directamente la absorción de la sangre menstrual, los glóbulos rojos empaquetados que utilizamos son al menos una aproximación más cercana a la viscosidad de la sangre menstrual que la solución salina”, afirmó Bannow.

Canva Copa menstrual

Los resultados, publicados en la revista BMJ Sexual & Reproductive Health, indicaron que los discos menstruales contenían 61 ml de sangre, mientras que una de las marcas, de nombre Ziggy, contuvo 80 ml.

Según los expertos, el flujo de esta cantidad de sangre se considera excesivo y requiere de una revisión médica.

Los tampones, las compresas y las copas menstruales retuvieron cantidades similares que van de los 20 a los 50 ml, mientras que las braguitas absorbentes sólo 2 ml de media.

El equipo también detectó que mucho de los productos soportaban mucho menos flujo de lo que declaraban en su empaque.

Fue así como Bannow afirmó que, aunque su estudio sugiere que los discos menstruales pueden ser más prácticos para las personas con hemorragias abundantes, “preferiría que las personas con periodos tan abundantes consultaran a su médico para averiguar qué se puede hacer para reducir las hemorragias, en lugar de intentar encontrar un producto más cómodo”.

El conocimiento de esta capacidad en tales productos podría inclusive ayudar a los expertos de la salud a determinar si una persona necesita más pruebas o tratamientos referentes a una hemorragia menstrual. Esta afección podría propiciar la anemia o problemas médicos mayores.

“Puedo preguntar a una paciente cómo es su menstruación y que me responda que se empapa una compresa cada dos horas, pero no tengo tiempo de preguntarle de qué marca es o si es supermáxima”, explicó Paul Blumenthal, profesor emérito de obstetricia y ginecología de la Universidad de Stanford (California, EE.UU.) a The Guardian. “A veces operamos sobre una base muy subjetiva”.

Se espera que el estudio haga que se exija una normalización en la capacidad de absorción de estos productos, para que los consumidores sepan en qué gastan su dinero.

“Si uno va a la tienda y quiere comprar salsa o salsa picante, existen métodos estandarizados para medir el picante de esos productos”, explicó Blumenthal. “Las menstruadoras podrían tomar decisiones diferentes si estuvieran prevenidas o prevenidas con respecto a la capacidad de un determinado producto para su periodo”.

