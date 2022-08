¿Fan de la pizza? Comerla podría afectar tu desarrollo cognitivo

Las pizza es uno de los platillos favoritos de las personas, sin duda es una invitación de deliciosos sabores, sin embargo, también puede resultar muy dañina, sobre todo cuando se consume en exceso, ¿sabías que, incluso, podría afectar tu desarrollo cognitivo?

La pizza es un alimento ultraprocesado, lo que significa que forma parte de ese grupo de productos alimenticios comestibles que están hechos de manera industrial a partir de sustancias derivadas de otros alimentos.

Los alimentos ultraprocesados se caracterizan por tener altos niveles de azúcares, grasas saturadas, calorías y sal, además de que tienen muchos conservantes, colorantes y endulcorantes.

Ya es conocido que estos alimentos ultraprocesados influyen de manera negativa en la salud de las personas, ya que pueden provocar obesidad, enfermedades cardíacas, cáncer, diabetes y otras enfermedades.

Ahora, de acuerdo con un reicente estudio los alimentos ultraprocesados son los causantes también de generar un deterioro cognitivo, así lo dio a conocer una investigación publicada por un grupo de científicos brasileños durante la Conferencia Internacional de la Asociación de Alzheimer 2022, en San Diego, Estados Unidos (EUA).

¿En qué consistió el estudio?

Los expertos evaluaron a más de 10.000 personas durante 10 años, con una edad promedio de 51 años y les realizaron pruebas cognitivas, entre las cuales se encuentran: recuerdo inmediato y tardío de palabras, reconocimiento de palabras y fluidez verbal. Cabe mencionar, que se les preguntó cómo era su dieta.

La coautora del estudio, la doctora Claudia Suemoto, quien además es profesora asistente en la división de geriatría de la Facultad de Medicina de la Universidad de São Paulo, dijo que en Brasil, los alimentos ultraprocesados representan del 25 a 30% de la ingesta total de las calorías y mencionó que esta situación no es muy diferente de otros países occidentales.

La doctora Suemoto dio a conocer que las personas que consumieron más del 20% de las calorías diarias de los alimentos ultraprocesados tuvieron una disminución de la cognición globlal un 28% más rápida, mientras que tuvieron una disminución del funcionamiento ejecutivo de un 25% más rápida, a comparación con quienes comieron menos del 20% de las calorías de alimentos procesados.

Por su parte, Rudy Tanzi, profesor de neurología de la Facultad de Medicina de Harvard y director de la unidad de investigación sobre genética y envejecimiento del Hospital General de Massachusetts, en Boston, dijo en su libro The Healing Self: A Revolutionary New Plan to Supercharge Your Immunity and Stay Well for Life, que el problema clave de los alimentos ultraprocesados es que con frecuencia tienen un alto contenido de azúcar, sal y grasa, que promueven la inflación sistemática, lo que tal vez es la mayor amenaza para el envejecimiento del cuerpo y del cerebro.

ldb