El “olor a viejito” empieza a manifestarse a partir de los 30 años

¿Alguna vez te has preguntado de dónde proviene ese olor particular que tienen las personas mayores? La respuesta está en la piel; aunque el llamado “olor a viejito” se manifiesta más a partir de los 60 años, no es exclusivo ya que ahora se sabe que todos empezamos a desarrollarlo de forma gradual a partir de los 30.

El químico José María Antón explicó que ese olor característico lo causa el 2-nonelal, una molécula que se genera en la piel al oxidarse de forma natural los ácidos grasos de la barrera lipídica.

De acuerdo con el experto, los cambios hormonales de la madurez traen como consecuencia un aumento en la producción de lípidos en la superficie de la piel, paralelamente, se va reduciendo nuestra capacidad antioxidante natural.

Ante esta situación, hay quines piensan que la solución a ese problema es tener mayor higiene pero no es así. “Los lípidos no son solubles en agua. De ahí que el mal olor relacionado con los ácidos grasos sea tan complicado de eliminar” explicó José María Antón a El País. Esto también quiere decir que el olor no tiene ninguna relación con el sudor u otros fluidos corporales.

¿Qué es el “olor a viejito”?

Es difícil de describir el “olor a viejito” pero se trata de un aroma algo rancio que desprenden algunas personas mayores y que se suele asociar a la falta de aseo.

¿Hay alguna solución? Para atajar el 2-nonenal hay que neutralizarlo y varios laboratorios trabajan ya en sus soluciones. Sin embargo, el olor a anciano se suma a la pérdida de olfato que es más notable a partir de los 70 años.

Con información de El País

adn40, siempre conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram .

pfp