Hablar por teléfono provoca ansiedad a los millennials

Los millennials son la nueva “generación muda” ya que hablar por teléfono les provoca ansiedad, arrojó la investigación Why millennials hate talking on the pone: Generation mute, millenials phone call statistics .

El estudio realizado a mil 200 personas nacidas entre 1981 y 1996 en EUA arrojó que un 81% de los encuestados siente ansiedad al llamar por teléfono.

El miedo ante las llamadas telefónicas procede de la incapacidad de “echarse atrás”, algo que sí se puede hacer escribiendo un mail o un WhatsApp, dijo Ferran Lalueza, profesor e investigador de los Estudios de Ciencias de la Información y de la Comunicación de la UOC.

En una llamada no pueden borrar las palabras pronunciadas en vivo dentro de una conversación. Esto les genera menos seguridad y confianza que, por ejemplo, emplear una nota de voz, formato que les permite repetir su alocución tantas veces como sea necesario antes de enviarla.

Los millennials ponen excusas para no contestar el teléfono

El 63% de los millennials encuestados afirmó que usan de pretexto el “no lo escuché” para evitar hablar por teléfono; “No tenía señal” la usa el 12%, “estaba reunido” (9%), “estaba conduciendo” (6%) y “no sabía dónde estaba mi teléfono” (5%).

La ansiedad por el cara a cara se ha incrementado en la pandemia por el uso de videollamadas. La llamada “generación muda” ha sustituido las llamadas por el uso de WhatsApp, Telegram, Indtagram o Messenger.

¿Por qué los millennials evitan hablar por teléfono?

Algunas de las conclusiones del estudio dice que el 75% de los millennials evita las llamadas por “les consume mucho tiempo”, seguido del 64% que piensan que les llaman personas con quejas o que “necesitadas que vayan a pedirte un favor”.

Otras de las razones por las que ignoran las llamadas son el “miedo a la confrontación verbal y a tener que pensar en qué decir”, que haya “gente escuchando la conversación” o que se una “llamada de trabajo”.

¿A quién sí le contestarían las llamadas los millennials?

La mayoría prefiere ignorar a sus amigos (29%) que a su familia (25%), a sus compañeros de trabajo (21%), a su jefe (14%) o a un socio (11%).

adn40, el canal informativo más visto de México. Descarga nuestra app

pfp