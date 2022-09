Médicos extirpan tumor gigante de 46 kilos a mujer en Brasil

Un equipo de médicos extirpó un tumor de 46 kilos de una mujer durante una cirugía de emergencia este miércoles en un hospital de Río de Janeiro.

En imágenes compartidas por el médico Glaucio Boechat se observa el tumor que la paciente de 45 años tenía creciendo en su cuerpo durante cinco años.

De acuerdo con Daily Mail a los especialistas les tomó más de dos horas en extraer el tumor que ponía la vida de la paciente en riesgo porque ella ya pesaba 150 kilos y medía 1.45 metros.

Aunque no se saben las razones por las que el tumor no se extirpó previamente, fue el miércoles cuando la mujer ingresó a cirugía en el Hospital São José do Avai debido a que tenía dificultades para respirar.

Boechat y su personal explicaron que por lo menos 14 médicos participaron en la cirugía que fue financiada con fondos públicos de Brasil.

Los especialistas determinarán si el tumor era maligno y creen que pudo haberse desarrollado en el útero de la mujer. Dijeron que les tomará alrededor de tres semanas paraconocer los resultados de la biopsia.

Todo el hospital se movilizó para realizar el procedimiento a este paciente. Está bien, estable, respira sin ayuda de aparatos, habla y come , dijo Boechat.

Por primera vez, un robot retira tumor a una paciente

En febrero de del año pasado también sorprendió la noticia de que un robot, conocido como Da Vinci Xi, realizó la extracción de un tumor maligno renal en una paciente de 62 años que tuvo que estar despierta durante la cirugía que se realizó en el Hospital Molinette de Turín, al norte de Italia.

Da Vinci Xi se había empleado previamente en operaciones con anestesia total , pero no en personas despiertas por el riesgo de movimiento.

La paciente buscaba una solución para un tumor maligno de más de 5 centímetros en el riñón ya que no podía someterse a una cirugía bajo anestesia total al tener solo un pulmón por un cáncer pasado.

El médico a cargo de la operación, Paolo Gontero, contó que debido a la complejidad de la operación no se sabía si sería exitosa.

adn40, siempre conmigo. Síguenos en Twitter

sga