Estudio revela que exponer a bebés a pantallas retrasa sus capacidades

Un estudio reciente, publicado el mes pasado en The Journal of the American Medical Association Pediatrics , arroja luz sobre los efectos de exponer a bebés a pantallas y sus impactos en el desarrollo temprano de los niños. Los hallazgos muestran que los niños de 1 año expuestos a más de cuatro horas diarias frente a una pantalla experimentaron retrasos en el desarrollo de habilidades de comunicación y resolución de problemas a los 2 y 4 años de edad.

El estudio también reveló que los niños de 1 año que pasaron más tiempo frente a una pantalla que sus pares presentaron retrasos en el desarrollo de la motricidad fina y habilidades personales y sociales a los 2 años. Sin embargo, estos retrasos parecían disminuir a los 4 años.

Es importante destacar que el estudio no encontró que el tiempo frente a una pantalla fuera la causa directa de los retrasos en el desarrollo, sino que estableció una relación entre una mayor exposición a pantallas y los retrasos en el desarrollo de los bebés. Los expertos sugieren que esto podría deberse al valor crítico de la interacción cara a cara en el desarrollo infantil.

David J. Lewkowicz, psicólogo del desarrollo del Centro de Estudios Infantiles de la Universidad de Yale, enfatizó que la interacción directa entre padres e hijos proporciona a los bebés información valiosa, incluyendo cómo se combinan las expresiones faciales, las palabras, el tono de voz y el contacto físico para expresar lenguaje y significado. Estos elementos cruciales se pierden cuando un bebé pasa tiempo frente a una pantalla.

Los resultados indicaron que los bebés expuestos a niveles más altos de tiempo frente a una pantalla tenían más probabilidades de ser hijos de madres primerizas más jóvenes, con menores ingresos y niveles de educación en el hogar, así como de madres que experimentaron depresión posparto.

Los autores del estudio enfatizaron la necesidad de investigaciones futuras que diferencien entre el tiempo de pantalla con fines educativos y el tiempo de pantalla de entretenimiento.

En respuesta a estos hallazgos, el consejo de los expertos es claro: “Habla con tu hijo tanto como puedas, cara a cara todo lo que puedas”. Si bien eliminar completamente las pantallas no es práctico ni realista, la clave está en la moderación y en combinar el tiempo frente a las pantallas con una fuerte dosis de interacción social en la vida real. La interacción directa y la comunicación cara a cara siguen siendo esenciales para el desarrollo saludable de los bebés y niños pequeños.

