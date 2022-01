Un hospital de Boston se negó a realizar un trasplante de corazón a un hombre que se negó arecibir la vacuna contra COVID-19 pues teme a los efectos secundarios del fármaco contra el virus del SARS-CoV-2.

El hombre tiene afecciones cardíacas

Se trata de D.J. Ferguson, un hombre de 31 años que necesita con urgencia un trasplante de corazón, sin embargo, el hospital declaró que no es un “candidato elegible”, debido a que no cumple con los requisitos establecidos por el hospital para una recuperación optima puesto que no cuenta con ninguna dosis de la vacuna contra COVID-19.

Ante lo polémico del caso, la madre del joven mencionó que su hijo no es “antivacunas”, pues las ha reibido anteriormente, y explicó que se ha negado a recibir la dosis contra COVID-19 debido a que sufre de fibrilación auricular, que es un ritmo cardíaco irregular y rápido, lo cual lo vuelve más susceptible a sufrir efectos secundarios con la vacuna contra COVID-19.

Niegan trasplante de corazón a hombre que no se vacunó contra COVID-19

El hospital selecciona a pacientes con posibilidades de sobrevivir

Al respecto, el Brigham and Women’s Hospital emitió un comunicado en el que indicó que las personas que recientemente recibieron un trasplante, corren mayor, corren mayor riesgo de contraer COVID-19 y morir, a comparación de otros pacientes; también aseguró que sus políticas se basan en recomendaciones de la Sociedad Estadounidense de Trasplantes y otras organizaciones sanitarias.

Debido a la situación de emergencia en la que se encuentra el hombre, la familia de D.J. Ferguson realizó una petición de financiamiento colectivo esta semana para que el hombre, que es padre de dos menores, pueda ser considerado para el trasplante de corazón.

Esta no es la primera vez que surge una polémica de este tipo en medio de la batalla contra COVID-19; una mujer de Colorado también fue removida de la lista de espera para recibir un trasplante de riñón luego de negarse a recibir la vacuna contra el virus.

Con información de CNN y The independent.

adn40, el canal informativo más visto de México. Descarga nuestra app.

erv