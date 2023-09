Si tienes 60 años o más debes evitar estos 4 hábitos para no deteriorar tu salud

¿Sabías que lo que comes después de los 60 años puede tener un gran impacto en tu salud? Hay algunos hábitos alimenticios que pueden deteriorar tu cuerpo y aumentar el riesgo de enfermedades crónicas mientras se envejece, pero que durante el proceso parecieran no ser tan perjudiciales como realmente son.

Aunque no se trata del consumo de sustancias como el alcohol, el tabaco u otras drogas, que también son dañinas a largo plazo, nos referimos a diversos hábitos alimenticios que la población acostumbra a realizar y que podrían pasar desapercibidos. De acuerdo con la revista especializada ‘Eat This Not That’ , estas son algunas valoraciones que deberás tomar en cuenta respecto a tu alimentación y sus repercusiones posteriores en tu salud.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

1. No comer suficiente proteína

La proteína es esencial para mantener la masa muscular, el metabolismo y el sistema inmunológico. Sin embargo, muchos adultos mayores no consumen la cantidad recomendada de proteína, que es de 0.8 gramos por kilo de peso corporal al día. Esto puede provocar pérdida de músculo, debilidad, fatiga y mayor vulnerabilidad a las infecciones.

La proteína se vuelve aún más crucial para el bienestar a medida que se envejece. “Los mayores de 60 años tienen más riesgo de perder masa muscular, y no comer suficiente proteína durante todo el día podría acelerar el proceso”, dijo Courtney D’Angelo, MS, RD, autora de GoWellness.

Para evitarlo, se recomienda incluir fuentes de proteína de calidad en cada comida, como carne, pescado, huevos, lácteos, legumbres o frutos secos. “Incluso pueden adaptar hábitos alimenticios saludables por la mañana eligiendo agregar proteína de suero a su café o avena, de esa manera puede comenzar su día con fuerza”, añadió la experta.

Jonathan Kirn/Getty Images Hábitos que deterioran la salud de las personas mayores de 60 años

Lee también: Esta es la poderosa razón por la que no es recomendable quitarse los pelos de la nariz

2. Comer muy tarde por la noche

Cenar justo antes de ir a dormir puede alterar el ritmo circadiano y afectar la calidad del sueño. Además, puede favorecer el reflujo gastroesofágico, la indigestión y el aumento de peso. Lo ideal es cenar al menos tres horas antes de acostarse y optar por platos ligeros y fáciles de digerir. Evita las comidas picantes, grasosas o azucaradas, así como las bebidas con cafeína o alcohol.

“Comer tarde en la noche a menudo va de la mano con la comida chatarra ultraprocesada y es particularmente problemático, ya que comer en exceso por la noche se ha asociado con el aumento de peso, las fluctuaciones de azúcar en la sangre y la diabetes en una población ya vulnerable”, comentó Lisa Young, PhD, RDN, autora de Finally Full, Finally Slim y miembro de la junta de expertos médicos de dicha publicación.

Kevin Cooley/Getty Images comer de noche

3. Una dieta baja en fibra

La fibra es un componente de los alimentos vegetales que no se digiere ni se absorbe en el intestino. Tiene múltiples beneficios para la salud, como regular el tránsito intestinal, prevenir el estreñimiento, controlar el colesterol y el azúcar en sangre, y proteger contra el cáncer de colon. Sin embargo, muchas personas mayores no consumen suficiente fibra, que se recomienda entre 25 y 30 gramos al día.

“Asegúrese de incluir fibra insoluble para mantenerlo regular, y fibra soluble para nutrir las bacterias beneficiosas que viven dentro de su intestino para mejorar la absorción de nutrientes, reducir la inflamación e impactar positivamente su estado de ánimo”, explicó Kara Landau, RD, dietista experta en salud intestinal y fundadora de Uplift Food.

Arx0nt/Getty Images Hábitos que deterioran la salud de las personas mayores de 60 años

Lee también: Salud bucal y el estrés están relacionados por esta razón

4. No beber suficiente agua.

El agua es vital para el funcionamiento de todos los órganos del cuerpo, y también ayuda a prevenir el estreñimiento, la deshidratación y las infecciones urinarias.

Sin embargo, muchas personas mayores no sienten tanta sed como antes, o tienen dificultades para beber por problemas dentales o de deglución. Esto puede llevar a una deshidratación crónica, que puede causar confusión, fatiga, mareos y caídas. Para evitar esto, se recomienda beber al menos 1.5 litros de agua al día, y aumentar el consumo si hace calor o se realiza actividad física.

“A medida que envejece, su sensación de sed puede disminuir”, agregó Young. “Por lo tanto, las personas de 60 años tienden a deshidratarse más que las más jóvenes”.

Maskot/Getty Images Tomar agua

Recuerda que mantener hábitos alimenticios equilibrados y variados es la clave para prevenir y tratar muchas enfermedades. Si tienes alguna duda o consulta, no dudes en contactar con un profesional sobre nutrición.

adn40 Siempre Conmigo. Síguenos en Showcase de Google News y mantente siempre informado.