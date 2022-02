Graduada del Cinvestav es reconocida por aportes en regeneración ósea

El Cinvestav Unidad Querétaro puede estar más que orgulloso de July Andrea Rincón López, graduada en maestría y doctorado, quien se ha dedicado al estudio y desarrollo de biomateriales para la regeneración del hueso y la piel, que le valió ser reconocida en la segunda edición de la convocatoria “25 Mujeres en la Ciencia Latinoamérica”, lanzada por la empresa 3M.

La estudiante nacida en Pereira, Colombia, declaró que el reconocimiento sirvió para dar a conocer que las mujeres son parte de los desarrollos innovadores que se están haciendo y se sentirá orgullosa de ser un ejemplo para las mujeres que quieran dedicarse a la ciencia.

La actual investigadora postdoctoral en el Centro de Investigación en Ingeniería y Desarrollo Industrial (Cidesi), fue reconocida por proyecto “Escalamiento Tecnológico de Biocerámicos para inducir la regeneración ósea y la cicatrización de heridas”, financiado por el Conacyt, a través de los Programas Nacionales Estratégicos (Pronaces) en el rubro de la salud, enmarcado en su tesis doctoral, en la que fue asesorada por Sergio Joaquín Jiménez Sandoval, investigador del Cinvestav Unidad Querétaro, y Juan Manuel Alvarado Orozco, adscrito al Cidesi.

July Andrea Rincón desarrolló una vía para la elaboración de materiales biocerámicos capaces de inducir la formación de hueso nuevo, los cuales podrían ser útiles en el tratamiento de enfermedades del sistema musculoesquelético, como la osteoporosis.

A partir de la silicocarnotita y nagelschmidtita, compuesta de calcio, silicio, fósforo y sodio, obtuvo partículas biocerámicas (polvo) y biotintas (pasta), crearon a través de una impresora 3D andamios o estructuras que simulan las características del hueso e inducen a su regeneración.

“En este trabajo logramos la preparación de dos biotintas, que están en proceso de ser patentadas, una que permite imprimir una estructura similar al hueso cortical, caracterizado por ser duro y denso, y otra al esponjoso (de mayor porosidad)”, explicó.

Las estructuras obtenidas tuvieron un gran desempeño biológico, lo cual es importante para garantizar que no exista ningún problema en el organismo como inflamación o rechazo por parte del cuerpo.

Para evitar que hubiera rechazo, la compatibilidad se analizó a través de experimentos que consistieron en observar la interacción con un fluido fisiológico que simula al plasma sanguíneo. Mientras que otra de las evaluaciones fue in vitro en tres líneas celulares no diferenciadas. Una de ratón y dos humanas, para saber si los materiales no provocaban daño y por el contrario inducían la producción de hueso.

Adicionalmente se hicieron ensayos en un modelo animal, al que se le incorporó en una cavidad en el fémur un andamio y tras cinco semanas de recuperación se estudió el desarrollo de hueso nuevo y las características del mismo.

“Los materiales, ya sea en forma de polvo o pasta, tienen diversas aplicaciones, si se opta por la impresión 3D se puede generar un segmento de huego esponjoso o cortical acondicionado al tamaño requerido por el paciente; pero por sí solos son un relleno óseo y recientemente identificamos que también pueden contribuir a la cicatrización de heridas”, dijo Sergio Jiménez Sandoval.

El especialista del Cinvestav dijo que el proyecto de July Andrea Rincón es líder científica, y por el que fue reconocida, consiste en llevar a cabo las pruebas necesarias para poder comercializar los materiales desarrollados.

