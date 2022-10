Día sin brasier 2022: ¿Cuáles son los mitos de esta prenda?

El Día sin Brasier o #NoBraDay surgió a iniciativa del cirujano plástico Mitchell Brown en el 2011, con el fin de concientizar a las mujeres sobre el cáncer de mamá, por lo que se invita a dejar de lado el sostén y realizar la autoexploración mamaria.

Este día también busca empoderar a las mujeres sobre las decisiones que toman sobre su cuerpo, ya que desde el origen de esta prenda se ha considerado incómoda y hasta cierto punto restrictivo, aunque a la vez es un símbolo de feminidad, de ahí que este día y todos los días, es una de tus elecciones.

Mitos sobre el uso del brasier

Ahora te presentamos algunos mitos que circulan en torno a esta prenda femenina

Los brasieres duran muchos años.- Es falso, el promedio de vida de esta prenda es de alrededor de un año y puede ser menor si se echan a la lavadora con el resto de la ropa.

Dormir con brasier es malo.- Es un mito clásico y no es ni bueno ni malo, si usas un brasier suave que no te cause incomodidad puedes usarlo para dormir.





El brasier cambia la forma de los pechos.- Es falso, en apariencia los hace lucir más altos o más firmes, pero al retirarlos sigues teniendo la misma forma.

La varilla del brasier puede causar cáncer de mama.- Es un rumor muy popularizado, debido a que usar una talla incorrecta puede generarte una lesión por la varilla, pero esta lesión no puede derivar en cáncer, ya que este último aparece por la multiplicación sin control de células anormales.

¿Cada cuándo se debe lavar el brasier?

Al ser una prenda que está en contacto directo con la piel, debería lavarse después de usarse, sin embargo es un hecho que las mujeres usan el mismo brasier por varios días o lo van alternando sin lavarlo, esto debido a la falta creencia de que no se ensucia y tampoco se ve.





Sin embargo acumula sudor y grasa que en determinados momentos y con mucha mala suerte pueden provocar una infección.

Otro tema es que tampoco se puede lavar diario, pues con cada lavada el brasier se deteriora un poco su forma, de ahí que las tiendas de ropa como Procter & Gamble recomiendan lavarlo tras un máximo de cinco usos.

¿Cómo realizar una autoexploración mamaria?

De acuerdo a la organización ‘ BreastCancer.Org ’ existen 5 pasos fundamentales para realizar una autoexploración correcta y así poder detectar anomalías en los senos

Colócate deecha frente a un espejo sin brasier y familiarizarte con la forma y tamaño de tus mamas y observar si hay deformaciones hoyuelos, bultos o inflamaciones visibles.

Levanta los brazos y observar si en esta posición, presentas alguna alteración.

Presiona tus pezones para verificar si sale algún tipo de líquido transparente, lechoso, amarillento o sangre.

Acuéstate en una cama y revisar tus senos con las yemas de tu dedo índice y medio de la mano contraria a la mama y y has movimientos circulares sobre toda la superficie.

Has el mismo tocamiento desde la clavícula hasta la parte superior del abdomen y desde la axila hasta el escote, si encuetras algo anormal no te asustes y acude a una revisión médica.

